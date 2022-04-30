"Переломный день – 9 мая". В Кабмине сказали, когда Украина получит статус кандидата-члена ЕС

Часть работы по политическим критериям, демократическим институтам, правам человека и реформам уже выполнена. Вице-премьер по вопросам евроинтеграции говорит, что в конце следующей недели Евросоюз получит книгу государственности Украины.

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Украине в июне этого года предоставят статус кандидата в члены Евросоюза — на встрече встрече лидеров стран блока. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире единого телемарафона.

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Вице-премьер отметила, что на этой неделе была в Брюсселе. К концу следующей недели власти Украины собираются передать ЕС книгу государственности, продолжила чиновница.

"Наша работа была высоко оценена. Мы надеемся, что этот день (9 мая) станет решающим и переломным для позиций в странах Европейского Союза, которые в этот день будут озвучивать видение Европы, будущее Европы. Очень важно, чтобы видение Европы было таким, что оно (будущее) невозможно без Украины", — подчеркнула Стефанишина.

[ + – ] По словам Стефанишиной, Украина выполнила часть работ по политическим критериям и демократическим институтам Фото: Кирилл Чуботин

Говоря о рассмотрении в ЕС заполненного Украиной опросника, вице-премьер заметила, что часть работы по политическим критериям, демократическим институтам, правам человека и реформам Украина уже закрыла.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС соберутся на саммит в июне этого года, будет предоставлено Украине статус кандидата в члены ЕС", — резюмировала она.

Напомним, что 28 февраля Украина подала заявку на вступление в Евросоюз. Страны ЕС 11 марта приняли решение, позволяющее Еврокомиссии начать процедуру предоставления Украине статуса кандидата на евроинтеграцию.

В апреле в Офисе президента Украины говорили о нежелании некоторых стран ЕС дать Киеву "зеленый свет" на евроинтеграцию.

Еврокомиссия анонсировала рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС летом 2022 года. Ее глава Урсула фон дер Ляйен заверила в поддержке ЕС в принятии необходимых решений для интеграции Украины.

Киев 8 апреля получил опросник для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Фокус ранее детально объяснял, что означает для Украины статус кандидата на вступление в ЕС.