"Точно не десятилетия": у Зеленского назвали приблизительные сроки вступления Украины в ЕС
По словам замглавы ОП Игоря Жовквы, военнослужащие и простые граждане не простят властям затягивание евроинтеграции Украины.
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Украина станет полноправным членом Европейского Союза в ближайшие несколько лет. Об этом в интервью изданию "Европейская правда" заявил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква, отвечающий за евроинтеграцию.
По его словам, Украина точно вступит в Евросоюз в ближайшее время и эта процедура не продлится "пятилетки".
Вместе с этим, как отмечает Жовква, не все страны-члены ЕС готовы дать Киеву "зеленый свет" на евроинтеграцию.
"К сожалению, не все страны одинаково думают, но точно можно говорить, что ни одна страна ЕС не против. И каждая страна имеет положительную динамику по отношению к вступлению Украины. Хотя скорость этой динамики разная", — продолжил замглавы ОП в общении с журналистами.
Жовква также отказался называть точные сроки вступления Украины в Европейский Союз, поскольку это не зависит от Киева. Замглавы ОП уверен, что военнослужащие и гражданские, которые продолжают находиться под обстрелами ВС РФ, не позволят властям затягивать процесс евроинтеграции.
"Точно не десятилетия и не пятилетки… Речь идет о годах", — продолжил Жовква, отвечая на вопрос журналиста о сроках вступления Украины в Евросоюз.
Замглавы ОП напомнил, что для успешной евроинтеграции Киев должен провести ряд реформ и переговоров с союзниками. Более того, в условиях полномасштабной войны секторальное вступление Украины в ЕС не замедлилось, а наоборот ускорилось, и в качестве примера Жовква назвал присоединение нашей страны к единой европейской энергосистеме ENTSO-E.
"Мы это сделали досрочно, за полтора года до плана (присоединение Украины к ENTSO-E — ред.)", — резюмировал замглавы ОП в интервью журналистам.
Напомним, 28 февраля Украина официально подала заявку на вступление в Евросоюз. 11 марта страны ЕС приняли решение, которое позволит Европейской комиссии начать процедуру предоставления нашей страны статуса кандидата на евроинтеграцию.
Еврокомиссия также анонсировала рассмотрение заявки Украины на членство в ЕС летом 2022 года. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз будет поддерживать нашу страну в принятии необходимых решений для интеграции.
8 апреля президент Еврокомиссии также передала Киеву опросник для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Также Фокус в своей статье детально разъяснял, что означает для Украины статус кандидата на вступление в ЕС.