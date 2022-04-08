Брюссель передал Киеву опросник для получения статуса кандидата на вступление в ЕС (видео)

По информации журналистов, Зеленский пообещал передать руководству Евросоюза заполненный документ уже через неделю.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен во время визита в Киев передала президенту Украины Владимиру Зеленскому опросник, который необходимо заполнить руководству украинского государства в качестве необходимого шага для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Церемония передачи опросника прошла после переговоров, сообщает Офис президента Украины в пятницу, 8 апреля.

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"Этот опросник – это основа для дискуссии, которая должна привести к выводу Еврокомиссии (касательно готовности Украины к получению статуса кандидата на вступление в ЕС — ред.)", — заявила фон дер Ляйен.

Также президент ЕК подчеркнула, что в случае с Украиной речь идет об ускоренной процедуре получения Украиной такого статуса, так как Евросоюз и Украина "много знают друг о друге" — "поэтому заполнение опросника займет не годы, как обычно, а недели".

В свою очередь Зеленский заверил фон дер Ляйен, что украинская сторона сможет представить ЕС заполненный опросник уже через неделю. В то же время президент ЕК не стала прогнозировать, когда именно Евросоюз сможет принять решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Напомним, спустя четыре дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 28 февраля, Украина подала в Брюссель заявку на вступление в Евросоюз. 11 марта на саммите ЕС было принято решение, чтобы ЕК начала процедуру предоставления украинскому государству статуса кандидата.

Ранее Фокус подробно разбирался, что будет означать для Украины статус кандидата на членство в ЕС.