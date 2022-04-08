Брюссель передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата на вступ у ЄС (відео)

За інформацією журналістів, Зеленський пообіцяв передати керівництву Євросоюзу заповнений документ уже за тиждень.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва передала президентові України Володимиру Зеленському опитувальник, який необхідно заповнити керівництву української держави як необхідний крок для отримання статусу кандидата на вступ у Євросоюз. Церемонія передачі опитувальника відбулася після переговорів, повідомляє Офіс президента України в п'ятницю, 8 квітня.

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"Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має привести до висновку Єврокомісії (щодо готовності України до набуття статусу кандидата на вступ у ЄС – ред.)", — заявила фон дер Ляєн.

Також президентка ЄК наголосила, що у випадку з Україною йдеться про прискорену процедуру набуття Україною такого статусу, оскільки Євросоюз і Україна "багато знають одне про одного" — "тому заповнення опитувальника займе не роки, як завжди, а тиждень".

У свою чергу Зеленський запевнив фон дер Ляєн, що українська сторона зможе представити ЄС заповнений опитувальник уже за тиждень. Водночас президентка ЄК не стала прогнозувати, коли саме Євросоюз зможе ухвалити рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

Нагадаємо, через чотири дні після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, 28 лютого, Україна подала в Брюссель заявку на вступ у Євросоюз. 11 березня на саміті ЄС було ухвалено рішення, щоб ЄК розпочала процедуру надання українській державі статусу кандидата.

Раніше Фокус докладно розбирався, що означатиме для України статус кандидата на членство в ЄС.