Еврокомиссия планирует рассмотреть заявку о членстве Украины этим летом (фото)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала поддержать Украину, чтобы она "вышла из войны демократической страной".

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пребывая с визитом в Украине, во время выступления перед журналистами заявила, что Евросоюз сделает все, чтобы поддержать Украину в принятии "необходимых шагов" для обеспечения членства в блоке. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Глава Еврокомиссии отметила, что цель ее поездки — оказать президенту Владимиру Зеленскому моральную и некоторую финансовую поддержку. По ее словам, вопрос о представлении заявки от Украины в Европейский совет возможен уже этим летом.

[ + – ] Урсула фон дер Ляйен прибыла в Украину

Еще перед поездкой высокопоставленный чиновник заявила журналистам, что самое важное послание, которое она везет в Киев, заключается в том, что для Украины "будет путь в ЕС". Фон дер Ляйен пообещала поддержать Украину, чтобы она "вышла из войны демократической страной", в чем, по ее словам, Европейский Союз помогут и другие доноры.

"Обычно уходят годы, прежде чем Совет ЕС принимает заявку на членство, но Украина сделала это через неделю-две, и я прошу двигаться вперед как можно скорее", — подчеркнула председатель.

Также председатель посетила Бучу, где судебно-медицинские эксперты начали эксгумацию тел из массового захоронения. Она отметила, что гибель мирных жителей в украинском городе показала "жестокое лицо" армии президента России Владимира Путина.

[ + – ] Урсула фон дер Ляйен посетила Бучу

"Здесь произошло немыслимое. Мы увидели жестокое лицо путинской армии. Мы увидели безрассудство и хладнокровие, с которым они оккупировали город", — сказала фон дер Ляйен журналистам в Буче.

По ее словам, украинские граждане защищают все человечество и демократические ценности, поэтому Европа будет оказывать им необходимую поддержку в этой важной борьбе.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, сообщил, что вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз подготовит Европейская комиссия через несколько месяцев.

28 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о желании стран-членов ЕС видеть Украину в составе Евросоюза. По ее словам, наша страна уже имеет довольно тесные связи с ЕС, в частности, она упомянула о тесном сотрудничестве в области энергосистемы.