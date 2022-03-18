Зеленский о вступлении Украины в Евросоюз: вывод будут готовить несколько месяцев

Глава МИД Украины сказал, что над предоставлением стране статуса кандидата на членство в ЕС работали еще до войны с Россией. Германия, по его мнению, в будущем может препятствовать окончательному решению.

Вывод по заявке Украины на вступление в Евросоюз подготовит Европейская комиссия (ЕК) через несколько месяцев. Об этом написал в Twitter президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства говорил об этом 18 марта президентом ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Правительству и ЕК дано поручение. Вместе двигаемся к нашей стратегической цели", — заключил он.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "Украинской правде" 18 марта сказал, что над предоставлением Украины статуса кандидата на членство в ЕС украинские власти начали работать до войны с РФ.

"Реакция ЕС была такой: "Нет, ну вы что? Куда вы? Вот у нас Балканы, у нас усталость от расширения. Забудьте, этого никогда не будет. Теперь началась война, новая реальность. Невозможные вещи стали возможными", – отметил министр.

[ + – ] Кулеба считает, что Германия может препятствовать членству Украины в ЕС

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Кулеба отметил, что сейчас Украина через Еврокомиссию отрабатывает документ, который называется опросник.

"Отвечаем на все вопросы, на основе которых они делают рекомендации Европейскому совету. И после этого Европейский совет принимает официальное решение. Потом будет момент истины, когда Европейский совет, а именно лидеры всех европейских стран, должны принять окончательное решение об открытии переговоров о вступлении. Скажу прямо, еще есть страны, которые попытаются соскочить с этой истории", – предупредил глава МИД.

В числе стран, которые могут "соскочить", Кулеба упомянул Германию.

Фокус подробно анализировал, что значит для Украины официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз. Киев полагает, что путь к членству в ЕС сейчас может быть лишен бюрократических процедур.

Предложение принять Украину в ЕС по специальной процедуре озвучивал премьер-министр Словакии Эдуард Хегер. О необходимости принять Украину в Евросоюз говорила 28 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 16 марта говорил, что Украине надо дать "дорожную карту о кандидатском статусе в ЕС".

Сейчас странами-кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Республика Северная Македония, Черногория и Турция.