Зеленський про вступ України в Євросоюз: висновок готуватимуть кілька місяців

Глава МЗС України сказав, що над наданням країні статусу кандидата на членство в ЄС працювали ще до війни з Росією. Німеччина, на його думку, у майбутньому може перешкоджати остаточному рішенню.

Висновок щодо заявки України на вступ до Євросоюзу підготує Європейська комісія (ЄК) за кілька місяців. Про це написав у Twitter президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави говорив про це 18 березняз президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

"Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", — сказав він.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Українській правді" 18 березня сказав, що над наданням України статусу кандидата на членство в ЄС українська влада почала працювати до війни з РФ.

"Реакція ЄС була такою: "Ні, ну ви що? Куди ви? Ось у нас Балкани, у нас утома від розширення. Забудьте, цього ніколи не буде. Тепер розпочалася війна, нова реальність. Неможливі речі стали можливими", — наголосив міністр.

[ + – ] Кулеба вважає, що Німеччина може перешкоджати членству України в ЄС

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Кулеба зазначив, що зараз Україна через Єврокомісію відпрацьовує документ, який називається опитувальник.

"Відповідаємо на всі питання, на основі яких вони роблять рекомендації Європейській раді. І після цього Європейська рада приймає офіційне рішення. Потім буде момент істини, коли Європейська рада, а саме лідери всіх європейських країн, має ухвалити остаточне рішення щодо відкриття переговорів про вступ. Скажу прямо, ще є країни, які намагатимуться зіскочити з цієї історії”, — попередив глава МЗС.

Серед країн, які можуть "зіскочити", Кулеба згадав Німеччину.

Фокус докладно аналізував, що означає для України офіційний статус кандидата на вступ у Євросоюз. Київ вважає, що шлях до членства в ЄС зараз може бути позбавлений бюрократичних процедур.

Пропозицію прийняти Україну в ЄС за спеціальною процедурою озвучував прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер. Про необхідність прийняти Україну в Євросоюз говорила 28 лютого голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс 16 березня говорив, що Україні треба дати "дорожню карту щодо кандидатського статусу в ЄС".

Наразі країнами-кандидатами на вступ у ЄС є Албанія, Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Туреччина.