Євросоюз має надати Україні "дорожню карту" на вступ, — МЗС Литви

Глава литовського МЗС вважає, що Єврокомісія не повинна відкладати в довгий ящик прохання Києва про вступ у ЄС.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс після зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що Євросоюз має й надалі підтримувати Київ і чинити тиск на Росію. Про це повідомляє портал новин Delfi.

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Глава литовського відомства вважає, що Україні має бути надана "дорожня карта про кандидатський статус", а Єврокомісія (ЄК) не повинна відкладати в довгий ящик прохання Києва про вступ до ЄС.

"Політичні заяви повинні супроводжуватись адміністративними, практичними рішеннями ЄК. Повинна бути представлена дорожня карта про кандидатський статус України: коли він буде наданий, у якій формі. Ми хочемо це бачити", — зазначив Ландсберґіс.

За словами міністра, країнам ЄС слід продовжувати надавати Україні військову та фінансову допомогу та водночас оголосити нові санкції проти Росії — запровадити ембарго на імпорт енергоресурсів і відключити всі російські банки щодо системи SWIFT. Ландсберґіс упевнений, що, якщо не вжити цих кроків, у Росії й надалі матимуть фінансові ресурси для ведення війни в Україні.

"Ми не можемо зупинитися, тільки-но розпочавши біг. Росія ще не відключена від фінансових ресурсів. Ці гроші йдуть у Росію на зарплати військовим, на патрони або вибухівку", — сказав міністр.

Варто зазначити, що глава литовського МЗС не уточнив, як позначиться на економіці його країни посилення антиросійських санкцій. На думку президента Білорусі Олександра Лукашенка, литовці з прикордонних міст приїжджають до Білорусі, щоб заправити свої автомобілі та купити продукти, бо це набагато вигідніше навіть із урахуванням витрат на проїзд в обидва боки. Лукашенко сказав, що в Литві склалася ситуація, "коли вже на суміжній стороні потребують продуктів харчування з Білорусі".

Проте останнім часом литовські прикордонники не спостерігають зростання кількості громадян Литви, які хочуть вирушити в Білорусь або виїхати назад, і за загальною оцінкою активність перетину кордону литовцями залишається на колишньому рівні.

Раніше повідомлялося, що найближчим часом ЄС запланував поступову відмову від закупівель російської нафти, газу та вугілля для того, щоб знизити рівень залежності від енергоресурсів Росії. Країни Євросоюзу сподіваються на постачання зрідженого природного газу ЗПГ і продовжать розробку біогазу та водню.