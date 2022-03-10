ЄС запланував відмову від російського газу, нафти та вугілля

Країнам ЄС нелегко відмовитиметься від газу РФ, оскільки його частка імпорту становить 45%.

Євросоюз запланував поступову відмову від закупівель російської нафти, газу та вугілля для того, щоб знизити рівень залежності від енергоресурсів Росії. Про це йдеться в проєкті декларації саміту країн ЄС у Франції, повідомляє Reuters.

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"Ми домовилися про поетапну відмову від імпорту російського газу, нафти та вугілля", — йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство.

Це буде нелегко, оскільки ЄС купує в Росії 45% імпортованого газу, близько третини нафти й майже половину вугілля. Через це Євросоюз уразливий, якщо Росія вирішить помститися за таку політику, обмеживши експорт.

Журналісти наголосили, що це поворотний момент для європейської політики, оскільки ще минулого року Німеччина вимагала введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік-2", але вторгнення в Україну все змінило.

"Агресивна війна Росії є тектонічним зрушенням у європейській історії", — йдеться в проєкті документа.

Лідери заявили, що ЄС диверсифікує свої постачання енергії та маршрути шляхом використання зрідженого природного газу ЗПГ та розробки біогазу та водню.

Нагадаємо, через війну в Україні на світовому ринку нафти ціни піднялися до максимальної позначки з 2008 року.

Ще повідомлялося, що одна із найбільших нафтогазових компаній Shell відмовиться від російських нафтопродуктів.