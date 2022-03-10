ЕС запланировал отказ от российского газа, нефти и угля

Странам ЕС нелегко будет отказаться от газа РФ, так как его доля импорта составляет 45%.

Евросоюз запланировал постепенный отказ от закупок российской нефти, газа и угля с тем, чтобы снизить уровень зависимости от энергоресурсов России. Об этом идет речь в проекте декларации саммита стран ЕС во Франции, сообщает Reuters.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Мы договорились о поэтапном отказе от импорта российского газа, нефти и угля", — говорится в документе, с которым ознакомилось агентство.

Это будет сделать нелегко, поскольку ЕС покупает в России 45% импортируемого газа, около трети нефти и почти половину угля. В связи с этим Евросоюз уязвим, если Россия решит отомстить за такую политику, ограничив экспорт.

Журналисты подчеркнули, что это поворотный момент для европейской политики, поскольку еще в прошлом году Германия добивалась ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток-2", но вторжение в Украину все изменило.

"Агрессивная война России является тектоническим сдвигом в европейской истории", — говорится в проекте документа.

Лидеры заявили, что ЕС диверсифицирует свои поставки энергии и маршруты путем использования сжиженного природного газа СПГ и разработки биогаза и водорода.

Напомним, в связи с войной в Украине на мировом рынке нефти цены поднялись до максимальной отметки с 2008 года.

Еще сообщалось, что одна из крупнейших нефтегазовых компаний Shell откажется от российских нефтепродуктов.