Брюссель готов экстренно синхронизировать украинскую электросеть с европейской

Представители ENTSO-E выступили в поддержку такого решения.

Европейский союз готов экстренно синхронизировать украинскую электросеть с европейской. Об этом сообщила еврокомиссар по энергетическим вопросам Кадри Симсон по результатам заседания Совета ЕС по транспорту, телекоммуникациям и энергетике.

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"Это технически сложно. Но это нечто ощутимое, что мы, как Европа, можем сделать для наших партнеров. Я разговаривала сегодня с президентом и председателем правления ENTSO-E – нашими операторами электрических сетей — и выразила свою решительную поддержку аварийной синхронизации. Сегодня на Раде я также попросила министров о поддержке. За столом было широкое согласие", — сказала Кадри Симсон.

Она заявила, что энергетическую систему Украины будут пытаться подключить к системам ЕС как можно скорее. Этот шаг также присоединит Молдову к сети ЕС.

Напомним, украинская энергетическая система отсоединилась от систем России и Беларуси и заработала в изолированном режиме 24 февраля. В этот же день Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

В этой связи министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал европейских партнеров по скорейшей синхронизации энергосистемы Украины с ENTSO-E.