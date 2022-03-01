Брюссель готовий екстрено синхронізувати українську електромережу з європейською

Представники ENTSO-E виступили на підтримку такого рішення.

Європейський союз готовий екстрено синхронізувати українську електромережу з європейською. Про це повідомила єврокомісар з енергетичних питань Кадрі Сімсон за результатами засідання Ради ЄС з транспорту, телекомунікацій та енергетики.

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"Це технічно складно. Але це щось відчутне, що ми, як Європа, можемо зробити для наших партнерів. Я розмовляла сьогодні з президентом і головою правління ENTSO-E — наших операторів електричних мереж — і висловила свою рішучу підтримку аварійній синхронізації. Сьогодні на Раді я також попросила міністрів про підтримку. За столом була широка згода", — сказала Кадрі Сімсон.

Вона заявила, що енергетичну систему України будуть намагатися підключити до систем ЄС якнайшвидше. Цей крок також приєднає Молдову до мереж ЄС.

Нагадаємо, українська енергетична система від’єдналася від систем Росії та Білорусі та почала працювати в ізольованому режимі 24 лютого. У цей же день Росія почала повномасштабне вторгнення до України.

У зв’язку із цим міністр енергетики України Герман Галущенко закликав європейських партнерів щодо якнайшвидшої синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E.