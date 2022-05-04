"Через 5-10 лет": в Австрии выступили против ускоренной процедуры принятия Украины в ЕС

По мнению министра по делам ЕС Каролин Эдтштадлер, процесс евроинтеграции нашей страны будет сопровождаться "длительным процессом адаптации".

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Австрийский министр по делам ЕС и конституционным вопросам Каролин Эдтштадлер и Александр Шалленберг заявили, что Украина не станет членом Евросоюза в ближайшие годы. Об этом информирует издание Euractiv.

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Эдтштадлер, занимающая пост конституционного министра в ЕС, считает, что евроинтеграция Украины займет от 5 до 10 лет. Этим заявлением она попыталась защитить министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга, который подвергся критике после своих высказываний, что Украине стоит поискать другие пути сближения с ЕС, помимо прямого вступления в союз. Это заявление Шалленберга в российских СМИ трактовали как выступление Австрии против европейской интеграции Украины.

В то же время Каролин Эдтштадлер считает, полный процесс присоединения Украины будет сопровождаться "длительным процессом адаптации, который, безусловно, не может быть достигнут в ближайшие пять-десять лет". Чиновница отметила, что некоторые государства на Западных Балканах ждали десятилетиями следующего шага на пути в ЕС, добавив, что для Украины не может быть ускоренной процедуры.

"Министр иностранных дел также хотел сказать этим, что вам, возможно, также придется проявить творческий подход в том, как вы знакомите Украину с западными ценностями. Очевидно, что Украина услышала отказ от членства в ЕС, а это не то, что имелось в виду, и это не позиция Австрии", — сказала Эдтштадлер.

Также отмечается, что Австрия — одна из немногих европейских стран, которые отказались поставлять Украине оружие, вместо этого поддержав разоренную войной страну гуманитарной помощью.

Напомним, 24 апреля министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что Киев и Брюссель должны договориться о единой экономической зоне или просто сохранить действующее соглашение об ассоциации. Австрийский политик призвал к "большей гибкости" в этом вопросе, однако выступил за дальнейшее углубление отношений ЕС и Украины.