"Через 5-10 років": в Австрії виступили проти прискореної процедури прийняття України в ЄС

На думку міністрині в справах ЄС Кароліни Едтштадлер, процес євроінтеграції нашої країни супроводжуватиметься "тривалим процесом адаптації".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Австрійська міністриня у справах ЄС і конституційних питаннях Кароліна Едтштадлер та Александер Шалленберг заявили, що Україна не стане членом Євросоюзу найближчими роками. Про це повідомляє видання Euractiv.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Едтштадлер, яка обіймає посаду конституційного міністра в ЄС, вважає, що євроінтеграція України займе від 5 до 10 років. Цією заявою вона спробувала захистити міністра закордонних справ Австрії Александера Шалленберга, який піддався критиці після своїх висловлювань, що Україні варто пошукати інші шляхи зближення з ЄС, крім прямого вступу до союзу. Цю заяву Шалленберга в російських ЗМІ трактували як виступ Австрії проти європейської інтеграції України.

Водночас Кароліна Едтштадлер вважає, що повний процес приєднання України супроводжуватиметься "тривалим процесом адаптації, який, безумовно, не може бути досягнутий у найближчі п'ять-десять років". Чиновниця зазначила, що деякі держави на Західних Балканах чекали десятиліттями наступного кроку на шляху до ЄС, додавши, що для України не може бути прискореної процедури.

"Міністр закордонних справ також хотів сказати цим, що вам, можливо, також доведеться проявити творчий підхід у тому, як ви знайомите Україну із західними цінностями. Очевидно, що Україна почула відмову від членства в ЄС, а це не те, що малося на увазі, і це не позиція Австрії", — сказала Едтштадлер.

Також зазначається, що Австрія — одна з небагатьох європейських країн, яка відмовилася постачати Україні зброю, натомість підтримавши розорену війною країну гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, 24 квітня міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Київ і Брюссель мають домовитися про єдину економічну зону або просто зберегти чинну угоду про асоціацію. Австрійський політик закликав до "більшої гнучкості" у цьому питанні, проте виступив за подальше поглиблення відносин ЄС та України.