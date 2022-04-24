В Австрії виступили проти вступу України до ЄС

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг вважає, що Київ та Брюссель мають домовитися про єдину економічну зону або просто зберегти чинну угоду про асоціацію.

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Міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг виступив проти членства України у Європейському Союзі. Зокрема, політик вважає, що не потрібно надавати Києву статусу кандидата в ЄС. Про це він заявив на саміті європейських ЗМІ, повідомляє австрійське видання Der Standard.

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Олександр Шалленбург заявив, що є ще балканські країни, які значно довше проходять свій шлях до членства в ЄС. Глава МЗС Австрії виступив за інший шлях для України, аніж повноправне членство. Він вважає, що Київ та Брюссель мають домовитися про єдину економічну зону ЄС або просто зберегти чинну угоду про асоціацію.

Австрійський політик закликав до "більшої гнучкості" у цьому питанні, проте виступив за подальше поглиблення відносин ЄС та України.

"Ми експортуємо наш західний спосіб життя", — сказав він.

Нагадаємо, 18 квітня Україна відправила до ЄС першу частину наданого опитувальника, а робота над другою частиною вже розпочалася.

Раніше, 8 квітня, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн передала Володимиру Зеленському опитувальник, який потрібно заповнити перед набуттям статусу кандидата в ЄС. Вона заявила, що йдеться про прискорену процедуру набуття Україною такого статусу, оскільки Брюссель та Київ "багато знають один про одного".

28 лютого Україна подала заявку на вступ до ЄС за спеціальною процедурою. Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україну потрібно прийняти до блоку, бо вона вже має міцні зв'язки з ЄС.