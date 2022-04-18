Україна відправила до ЄС першу частину наданого опитувальника, — нардеп

За словами Ольги Стефанішиної, першу частину документа заповнили за один тиждень. Водночас роботу над другою частиною вже розпочали.

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Віцепрем'єр-міністр із питань євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомила, що українські чиновники відправили першу частину опитувальника для кандидата на членство в Євросоюзі. Про це чиновниця написала на своїй сторінці у Twitter.

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Стефанішина наголосила, що обіцянку президента України Володимира Зеленського виконати цю частину роботи за один тиждень реалізовано.

"Першу частину анкети для членства в ЄС відправлено до Єврокомісії. Як і обіцяв президент Володимир Зеленський, виконання цього завдання та робота над документом зайняли один тиждень! Вже розпочато роботу над другою частиною. Пишаюся урядовою командою", — написала Стефанішина.

[ + – ] Ольга Стефанішина – про заповнення анкети на членство в ЄС

Ольга Стефанішина також подякувала всім експертам із громадянського суспільства, які брали участь у реалізації цього завдання.

Нагадаємо, що 8 квітня під час візиту президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва президент України Володимир Зеленський отримав від делегації з Брюсселя офіційну анкету, яку українська сторона має заповнити для вступу до Євросоюзу. Тоді Володимир Зеленський пообіцяв передати першу частину опитувальника вже за тиждень.

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн заявила, що йдеться про прискорену процедуру набуття Україною такого статусу, оскільки Євросоюз і Україна "багато знають одне про одного" — "тому заповнення опитувальника займе не роки, як завжди, а тижні".

Раніше Фокус розповідав, що заступник глави Офісу Президента України Ігор Жовква зазначив, що Україна стане членом Євросоюзу в найближчі роки. За словами чиновника, Україна точно вступить до Євросоюзу найближчим часом, і ця процедура не триватиме "п'ятирічки".