Украина отправила в ЕС первую часть предоставленного опросника, — нардеп

По словам Ольги Стефанишиной, первую часть документа заполнили за одну неделю. При этом работа над второй частью уже началась.

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Вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что украинские чиновники отправили первую часть опросника для кандидата на членство в Евросоюзе. Об этом чиновница написала на своей странице в Twitter.

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Стефанишина отметила, что обещание президента Украины Владимира Зеленского выполнить эту часть работы за одну неделю было реализовано.

"Первая часть анкеты для членства в ЕС была отправлена в Еврокомиссию. Как и было обещано президентом Владимиром Зеленским, выполнение этой задачи и работа над документом заняли одну неделю! Уже начата работа над второй частью. Горжусь правительственной командой", — написала Стефанишина.

[ + – ] Ольга Стефанишина - о заполнении анкеты на членство в ЕС

Ольга Стефанишина также поблагодарила всех экспертов из гражданского общества, которые принимали участие в реализации этой задачи.

Напомним, что 8 апреля, в ходе визита президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен в Киев, президент Украины Владимир Зеленский получил от делегации из Брюсселя официальную анкету, которую украинская сторона должна заполнить для вступления в Евросоюз. Тогда Владимир Зеленский пообещал передать первую часть опросника уже через неделю.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляен заявила, что речь идет об ускоренной процедуре получения Украиной такого статуса, так как Евросоюз и Украина "много знают друг о друге" — "поэтому заполнение опросника займет не годы, как обычно, а недели".

Ранее Фокус рассказывал, что заместитель главы Офиса Президента Украины Игорь Жовква отметил, что Украина станет членом Евросоюза в ближайшие годы. По словам чиновника, Украина точно вступит в Евросоюз в ближайшее время и эта процедура не продлится "пятилетки".