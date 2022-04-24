В Австрии выступили против вступления Украины в ЕС

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг считает, что Киев и Брюссель должны договориться о единой экономической зоне или просто сохранить действующее соглашение об ассоциации.

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Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против членства Украины в Европейском Союзе. В частности, политик считает, что не нужно предоставлять Киеву статус кандидата в ЕС. Об этом он заявил на саммите европейским СМИ, сообщает австрийское издание Der Standard.

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Александр Шалленбург заявил, что еще есть балканские страны, которые значительно дольше проходят свой путь на членство в ЕС. Глава МИД Австрии выступил за иной путь для Украины, нежели полноправное членство. Он считает, что Киев и Брюссель должны договориться о единой экономической зоне ЕС или просто сохранить действующее соглашение об ассоциации.

Австрийский политик призвал к "большей гибкости" в этом вопросе, однако выступил за дальнейшее углубление отношений ЕС и Украины.

"Мы экспортируем наш западный образ жизни", — сказал он.

Напомним, 18 апреля Украина отправила в ЕС первую часть предоставленного опросника, а работа над второй частью уже началась.

Ранее, 8 апреля Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала Владимиру Зеленскому опросник, который нужно заполнить перед получением статуса кандидата в ЕС. Она заявила, что речь идет об ускоренной процедуре получения Украиной такого статуса, так как Брюссель и Киев "много знают друг о друге".

28 февраля Украина подала заявку на вступление в ЕС по специальной процедуре. Урсула фон дер Ляен заявила, что Украину нужно принять в блок, потому что она уже имеет прочные связи с ЕС.