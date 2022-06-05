Вишиванку Зеленського продали у США за $100 тисяч

Аукціон відбувся під час презентації у Вашингтоні платформи United 24, яка має об'єднати міжнародних партнерів для допомоги Україні.

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$100 тисяч заплатила юридична компанія Asters USA за вишиванку українського президента Володимира Зеленського на благодійному аукціоні, який відбувся у межах презентації програми United 24 на території Українського Дому, у Вашингтоні, повідомляє "Голос Америки".

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Цю лляну сорочку кольору хакі прямого силуету під назвою Velych від українського бренду Etnodim глава держави вдягав 19 травня, у День вишиванки. Вона має пастельний піксельний орнамент у вигляді дубового листя.

[ + – ] Вишиванка, як у Зеленського, коштує понад 3000 гривень Фото: Скриншот

Фандрейзингова платформа United 24 була створена як центр збору пожертвувань для України. Гроші зараховуються на рахунки Національного банку України, звідки розподіляються за трьома напрямками. Це оборона країни та розмінування територій, медична допомога, а також відновлення держави.

[ + – ] Разом із вишиванкою президента з молотка пішли ще кілька лотів. Фото: Тетяна Ворожко Копрович

Зробити пожертвування можна з будь-якої точки світу в один клік у криптовалюті, через PayPal, карткою або переказом на суму від одного долара до $1 млн.

За словами віцепрем'єр-міністра та міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, за чотири тижні через платформу вдалося зібрати $50 млн, причому сума пожертв становила від 20 до 1000 доларів, а найбільше донатів було із США.

Плюс платформи ще й у тому, що всі, хто жертвує гроші можуть бачити, куди вони йдуть, оскільки на сайті публікуються звіти.

"Люди перерахували кошти і бачать конкретний броньований автомобіль, який було придбано. Або конкретні двері та вікна, які встановили у місцевій школі", — розповіла пані посол України в США Оксана Маркарова.

Символічним є той момент, що презентація проєкту відбулася на 100 день війни. США стали першою країною, де United 24 було презентовано офіційно.

Під час презентації перед присутніми у форматі відеозвернення виступив і сам Володимир Зеленський, який 17 травня підписав указ про започаткування національного бренду United 24 для об'єднання зусиль міжнародних партнерів у підтримці України.

"Руїни — це все, що по собі залишають росіяни. Але людям треба кудись повертатися, — прямо зараз, сьогодні. Саме тому я ініціював спеціальну платформу United 24. Це не просто збір коштів, це ще один із способів довести Росії, що зло не переможе", — заявив він.

Крім вишиванки президента, з молока пішли футболки з підписами футболістів Андрія Ярмоленка та Артема Довбика, в яких вони забили переможні голи на матчі української збірної проти шотландців, а також керамічний півник, аналогічний статуетці, яка вціліла під час обстрілу житлового будинку в Бородянці.

На аукціоні продали український прапор із автографом Зеленського, вціліле вино зі сховищ, зруйнованих російськими обстрілами, поштові марки з військовим кораблем РФ та багато іншого.

Нагадаємо, раніше на аукціоні у Лондоні продали флісову куртку Зеленського.