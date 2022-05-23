Гравці "МЮ" та "Ліверпуля": стало відомо, хто зіграє за Шотландію проти України 1 червня

Збірна України зіграє проти Шотландії у межах кваліфікації на чемпіонат світу з футболу. Турнір відбудеться у Катарі у листопаді-грудні 2022 року.

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Тренерський штаб національної збірної Шотландії з футболу опублікував склад гравців, які зіграють 1 червня проти збірної України у межах кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022. Про це повідомляється в офіційному твіттер-акаунті шотландської збірної.

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На матч проти збірної України головний тренер шотландської збірної Стів Кларк викликав 28 футболістів. У разі перемоги Шотландії над Україною команда 5 червня зіграє у вирішальному матчі проти збірної Уельсу, яка у півфіналі кваліфікації обіграла команду Австрії.

У складі, викликаному на найближчий збір, присутні і зірки англійської Прем'єр-ліги: захисник "Ліверпуля" Енді Робертсон, який став срібним призером чемпіонату Англії, та півзахисник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоміней.

[ + – ] Склад збірної Шотландії на матч проти України

Нагадаємо, що збірна України пробилася у плей-оф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2022, посівши друге місце у своїй відбірковій групі, поступившись лише чинним чемпіонам світу — збірній Франції. Матч Шотландія — Україна мав відбутися у Глазго 24 березня, проте через військову агресію Росії в Україні зустріч перенесли на 1 червня.

Раніше Фокус розповідав, що футболіст збірної України Олександр Зінченко став чемпіоном Англії у складі клубу "Манчестер Сіті". Святкуючи чемпіонство, 25-річний футболіст розплакався, загорнувши чемпіонський кубок в український прапор.

Збірна України розпочала тренувальний збір до матчу проти Шотландії на початку травня. Коментуючи кадрове рішення про відчеплення трьох футболістів "Динамо" зі складу національної команди, головний тренер Олександр Петраков заявив, що їм варто попрацювати "в ліжку зі своїми дружинами".