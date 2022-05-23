Игроки "МЮ" и "Ливерпуля": стало известно, кто сыграет за Шотландию против Украины 1 июня

Сборная Украины сыграет против Шотландии в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу. Турнир состоится в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

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Тренерский штаб национальной сборной Шотландии по футболу опубликовал состав игроков, которые сыграют 1 июня против сборной Украины в рамках квалификации на чемпионат мира по футболу-2022. Об этом сообщается в официальном твиттер-аккаунте шотландской сборной.

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На матч против сборной Украины главный тренер шотландской сборной Стив Кларк вызвал 28 футболистов. В случае победы Шотландии над Украиной, команда 5 июня сыграет в решающем матче против сборной Уэльса, которая в полуфинале квалификации обыграла команду Австрии.

В составе, вызванном на ближайший сбор, присутствуют и звезды английской Премьер-лиги: защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон, ставший серебряным призером чемпионата Англии, и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей.

[ + – ] Состав сборной Шотландии на матч против Украины

Напомним, что сборная Украины пробилась в плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу-2022, заняв второе место в своей отборочной группе, уступив лишь действующим чемпионам мира — сборной Франции. Матч Шотландия — Украина должен был состояться в Глазго 24 марта, однако из-за военной агрессии России в Украине встреча была перенесена на 1 июня.

Ранее Фокус рассказывал, что футболист сборной Украины Александр Зинченко стал чемпионом Англии в составе клуба "Манчестер Сити". Празднуя чемпионство, 25-летний футболист расплакался, завернув чемпионский кубок в украинский флаг.

Сборная Украины начала тренировочный сбор к матчу против Шотландии в первых числах мая. Комментируя кадровое решение об отцеплении троих футболистов "Динамо" из состава национальной команды, главный тренер Александр Петраков заявил, что им предстоит поработать "в постели со своими женами".