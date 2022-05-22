Зинченко расплакался, празднуя победу "Манчестер Сити" в АПЛ с флагом Украины в руках

В рамках 38-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на своем стадионе обыграл "Астон Виллу" (3:2). Для Зинченко это уже четвертая победа в турнире.

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Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко не смог сдержать слезы, когда вышел на награждение своей команды. Он нес в руках украинский флаг и обернул им футбольный трофей. Об этом пишет Independent.

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Эта победа принесла "Манчестер сити" чемпионство Английской премьер-лиги (АПЛ). Это четвертая победа "Манчестер Сити" в АПЛ за последние пять лет.

[ + – ] Трогательный момент на футбольном поле после награждения "Манчестер Сити"

Для Зинченко это уже 10 трофей с "Манчестер Сити". За пять лет игры за команду Александр четырежды стал чемпионом Англии. Он – самый титулованный украинец в истории АПЛ.

Всего в сезоне 2021/22 украинец сыграл в чемпионате 15 поединков и отдал четыре ассиста – лучший показатель результативности 25-летнего Зинченко в Англии.

После награждения футболист сказал, что хотел бы привезти трофей в Украину.

"Я горжусь тем, что я украинец. Я хотел бы однажды привезти этот трофей в Украину для всех украинцев, потому что они этого заслуживают. Для всех украинцев, страдающих и выживающих в условиях российской агрессии", – сказал Зинченко.

Также он поблагодарил свою команду и болельщиков за поддержку.

"Эта поддержка значит для меня все. Я хочу умереть за этих людей. За все, что эти люди дали мне, что сделали для меня в этот самый сложный период моей жизни. Я бесконечно благодарен. Я никогда этого не забуду. Никогда в жизни", — отметил Зинченко.