Зінченко розплакався, святкуючи перемогу "Манчестер Сіті" в АПЛ із прапором України в руках

У межах 38 туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" на своєму стадіоні обіграв "Астон Віллу" (3:2). Для Зінченка це вже четверта перемога в турнірі.

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Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зміг стримати сліз, коли вийшов на нагородження своєї команди. Він ніс у руках український прапор та огорнув ним футбольний трофей. Про це пише Independent.

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Ця перемога принесла "Манчестер сіті" чемпіонство Англійської прем'єр-ліги (АПЛ). Це четверта перемога "Манчестер Сіті" в АПЛ за останні п'ять років.

[ + – ] Зворушливий момент на футбольному полі після нагородження "Манчестер Сіті"

Для Зінченка це вже 10 трофей із "Манчестер Сіті". За п'ять років гри за команду Олександр чотири рази став чемпіоном Англії. Він — найтитулованіший українець в історії АПЛ.

Загалом у сезоні 2021/22 українець зіграв у чемпіонаті 15 поєдинків і віддав чотири асисти — найкращий показник результативності 25-річного Зінченка в Англії.

Після нагородження футболіст сказав, що хотів би привезти трофей в Україну.

"Я пишаюся тим, що я українець. Я хотів би якось привезти цей трофей в Україну для всіх українців, тому що вони на це заслуговують. Для всіх українців, які страждають і виживають в умовах російської агресії", — сказав Зінченко.

Також він подякував своїй команді й уболівальникам за підтримку.

"Ця підтримка означає для мене все. Я хочу померти за цих людей. За все, що ці люди дали мені, що зробили для мене в цей найскладніший період мого життя. Я дуже вдячний. Я ніколи цього не забуду. Ніколи в житті", — зазначив Зінченко.