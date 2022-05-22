Зінченко розплакався, святкуючи перемогу "Манчестер Сіті" в АПЛ із прапором України в руках
У межах 38 туру чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" на своєму стадіоні обіграв "Астон Віллу" (3:2). Для Зінченка це вже четверта перемога в турнірі.
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Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не зміг стримати сліз, коли вийшов на нагородження своєї команди. Він ніс у руках український прапор та огорнув ним футбольний трофей. Про це пише Independent.
Ця перемога принесла "Манчестер сіті" чемпіонство Англійської прем'єр-ліги (АПЛ). Це четверта перемога "Манчестер Сіті" в АПЛ за останні п'ять років.
Для Зінченка це вже 10 трофей із "Манчестер Сіті". За п'ять років гри за команду Олександр чотири рази став чемпіоном Англії. Він — найтитулованіший українець в історії АПЛ.
Загалом у сезоні 2021/22 українець зіграв у чемпіонаті 15 поєдинків і віддав чотири асисти — найкращий показник результативності 25-річного Зінченка в Англії.
Після нагородження футболіст сказав, що хотів би привезти трофей в Україну.
"Я пишаюся тим, що я українець. Я хотів би якось привезти цей трофей в Україну для всіх українців, тому що вони на це заслуговують. Для всіх українців, які страждають і виживають в умовах російської агресії", — сказав Зінченко.
Також він подякував своїй команді й уболівальникам за підтримку.
"Ця підтримка означає для мене все. Я хочу померти за цих людей. За все, що ці люди дали мені, що зробили для мене в цей найскладніший період мого життя. Я дуже вдячний. Я ніколи цього не забуду. Ніколи в житті", — зазначив Зінченко.