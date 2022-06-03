100 дней трансформации Зеленского. Как изменился президент за время войны

Как за 100 дней войны с Россией изменился главнокомандующий и главный дипломат Украины – президент Владимир Зеленский.

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В начале своей каденции он общался на русском языке, пытался договориться с россиянами, хотел заглянуть в глаза президента РФ Владимира Путина и увидеть в них мир.

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После полномасштабного наступления России на территорию Украины 24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский кардинально изменил свою позицию: называет РФ врагом, заявляет, что уступки Путину невозможны, а на ракетный удар по жилому дому в Одессе реагирует более чем эмоционально: "Подонки вонючие, других нет слов".

За поступками и словами украинского президента три месяца внимательно следили на всех континентах, а редакции мировых медиа называли его фамилию в числе самых влиятельных людей на планете.

Решение остаться

Оглядываясь в прошлое, эксперты говорят: поведение Зеленского в первые дни и даже часы неожиданно изменилось в пользу Украины. Никто не ждал, что Украина выстоит – ни враги, ни партнеры; ей отводили 72 часа. За это время вся власть, во главе с Зеленским, могла бы уехать либо в Львов, либо далее – в Варшаву, Краков, Лондон. И там бы уже функционировать как президент и правительство в экзиле. Тем временем в Киеве управление государством было бы потеряно, а оккупанты вошли бы как на курорт.

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Эксперты делают акцент на слове "неожиданно", потому что знают, как накануне полномасштабного вторжения и международные партнеры, и охрана президента рекомендовали Зеленскому покинуть Киев. Давление значительно усилилось, когда российская армия вошла в Чернобыльскую зону и направлялась к Киеву.

"Тогда в правительственном квартале, а также Брюсселе и Вашингтоне складывалось впечатление, что наступление не удержать. И его цель очевидна: элитные войска армии РФ, в частности, несколько самолетов псковских десантников, должны были захватить правительственный квартал, а после либо уничтожить украинскую власть, либо склонить ее к сотрудничеству. Поэтому можно говорить, что предложения об эвакуации поступали Зеленскому со всех сторон, – говорит Фокусу политический эксперт Александр Кочетков. – Но Зеленский неожиданно проявил мужество. Он четко, и это была его личная позиция, советников тогда рядом не было, отказался. Он остался в Киеве даже понимая, что его могут физически ликвидировать".

И Кочетков предполагает: сказалось актерское прошлое Зеленского.

"Роль личности в больших процессах Владимиру Зеленскому известна. И он ее до и во время президентства так или иначе пытался играть, – уточняет эксперт. – Такая позиция стала важным вкладом в сопротивление". То, что президент Украины остался в Киеве, позволило столицу не захватить.

Дар убеждения

Президент Украины, по Конституции, в ответе за военные вопросы и международную политику.

В кругах, близких к гаранту Конституции, говорят, что с первых часов полномасштабного вторжения Владимир Зеленский решил в военные вопросы не вмешиваться, а усиливать решения военного командования на дипломатическом уровне. Президент сосредоточился на внешнеполитическом направлении.

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"До 24 февраля Запад нам выкручивал руки, особенно это касается Франции и Германии. И Зеленский в последние месяцы вел себя с ними, к ужасу дипломатов, вызывающе. Теперь мы можем говорить: в принципе, правильно выстраивал коммуникацию, демонстрируя, что Украина не собирается идти на уступки РФ, в то время как европейцы подводили к выполнению Минска в российской интерпретации", – говорит политический консультант Тарас Загородний.

"И вновь сыграло его актерское прошлое", – уверен Кочетков. Потому что Зеленский получил самую большую аудиторию, какую себе можно представить – весь мир. "Ни один артист, даже Чарли Чаплин с его фильмом "Великий диктатор", который демонстрировался перед парламентами, не имел такой", – поясняет эксперт.

Напомним, Зеленский выступал перед многими парламентами мира, в Совбезе ООН и на церемонии вручения Грэмми и Каннском фестивале.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского транслируется на открытии Венецианской биеннале Фото: Зоя Звиняцковская

Несмотря на войну, эксперты называют Зеленского хорошим актером: но на этот раз тексты его выступлений были не просто написаны блестяще, а и произнесены от чистого сердца. И это сработало.

Зеленский убедил не политиков всего мира – их нельзя переубедить, они заботятся о своей политической выгоде, а общества разных стран. Украинский президент, умея работать с массами, пошел в народ. В американский, немецкий, польский. И создал ту критическую массу людей, которые давили уже на европейские и американские элиты.

"Все мы знаем, что в администрации Байдена есть пророссийское крыло, которое бы хотело сдать Украину россиянам. Это те, которые говорят, что главный соперник США – Китай. Среди них советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Уильям Бернс. Последний — вообще бывший посол США в России, – продолжает Загородний. – Но популярность Зеленского в США настолько велика, что с ней даже эти опытные политики не могут не считаться. Она даже больше, чем у Байдена. Когда 72% американцев поддерживают идею предоставление Украине оружия – это большой результат, который президентская администрация не может игнорировать. И благодаря этой поддержке у нас есть и будет оружие и деньги. Зеленскому верят, когда он говорит: мы демократическая страна, боремся за свою свободу. Украине в концов концов удалось сформировать антипутинскую коалицию".

[ + – ] Владимир Зеленский принимает Бориса Джонсона в военном Киеве

Украине даже удалось найти поддержку в Германии, где политические элиты всегда считались более зависимыми от России, чем где-либо в Европе.

"Канцлер Германии Олаф Шольц вынужден что-то обещать и давать Украине под натиском своего общества. И это был самый важный момент. Зеленский с достоинством эту роль выполнил – обеспечил фантастическую поддержку Украине. Сложно представить, кто бы мог сделать больше", – дополняет Кочетков.

Когда спринт превратился в марафон

В одном из интервью президент Владимир Зеленский сказал, что слово "власть" в Украине больше не вызывает "рвотный рефлекс" и что ему не стыдно быть руководителем государства.

Возможно, на Банковой уже считают себя победителями. Рано, – отмечают эксперты. Внешний враг, хотя и значительно ослаблен, но все еще довольно силен, а внутренний – хотя и молчит, но уже поднимает голову.

Российско-украинская война оказалась не спринтерской дистанцией, а стайерской. Если на начальном этапе было настроение на победу и максимальную мобилизацию, то для долгой дистанции нужны дополнительные ресурсы. И они зависят не только от внешней поддержки, но и от эффективности украинской власти. Ведь война, как бы там ни было, истощает.

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"Я не вижу надежного тыла в виде Кабмина, – отмечает Тарас Загородний. – Правительство не думает над созданием новых рабочих мест в период когда растет безработица, о торговле с миром, когда Россия блокирует порты – для нас же сейчас рынок открыли ЕС, США, Великобритании. Главной задачей правительства и местных органов власти в такое время должна быть организация относительно нормальной жизни и восстановления экономики, где это возможно. Надо снизить налоги, дать людям работу, либерализировать рынок, определить приоритетные отрасли, выдавать кредиты через государственные банки".

Украинские недоработки заметны на Западе. Там уже намекают, мол, поддержка зависит не только от партнеров, но и от действий Украины: все должно происходить ради победы, а не собственного кармана. То есть, к вопросу о преодолении коррупции рано или поздно придется вернуться.

До конца войны лично к президенту Владимиру Зеленскому вопросов не будет. Сейчас даже оппозиция показательно молчит. Все понимают, пока продолжается активная фаза войны, Россия старается делать все, чтобы уничтожить государство – на фронте, на дипломатическом уровне и внутреннем.

"Но на Банковой не стоит забывать пример премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. В 1945 году он проиграл выборы, и на Потсдамскую конференцию, которая финализовала войну, уже не поехал", – говорит Загородний.