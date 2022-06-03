100 дней войны. С какими угрозами предстоит столкнуться ВСУ дальше

Фокус пообщался с военными экспертами и аналитиками, чтобы узнать, с какими вызовами может столкнуться Украина в дальнейшем — поставки оружия, смена парадигмы командования и "вымывание" кадровых военных.

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Вот уже сто дней, как Украина живет в условиях полномасштабной войны с Россией. И сегодня всем ясно, что боевые действия быстро не закончатся. Фокус пообщался с экспертами, чтобы узнать, какие угрозы имеются сейчас для Вооруженных сил Украины.

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Самая тяжелая и горячая точкой на фронте сегодня, конечно, Донбасс. Именно туда Россия бросила все свои силы, чтобы как минимум выйти на административные границы Донецкой и Луганской области. Сейчас ведутся уличные бои в Северодонецке. Противник захватил большую часть города, а ВСУ отходят на подготовленные позиции все ближе к Лисичанску.

На остальных фронтах ситуация менее тяжелая, а на юге Украины украинская армия ведет контрнаступательные действия.

Основная угроза для ВСУ — потеря управляемости и устойчивости

Военный специалист Михаил Жирохов считает, что на данном этапе главной угрозой для армии Украины является потеря управляемости как на горизонтальном, так и на вертикальном уровнях, и как следствие — потеря устойчивости. В армию прибывает все больше мобилизированных, а ужесточение боевых действий приводит к "вымыванию" кадровых офицеров.

"Кроме того, ныне большие проблемы на фронте с бойцами территориальной обороны, которые отправляются в качестве пополнения в боевые бригады. Как такие процессы привели к поражению, мы прекрасно видели в ходе летней кампании 2014 года на Донбассе, когда фактически бегство 5-го батальона теробороны "Прикарпатье" привело к катастрофическим последствиям в районе Иловайска", — напоминает Жирохов.

Эксперт не исключает, что подобные ситуации могут иметь место и сейчас, что скажется на положении дел на фронте.

Победить нас никто не может, кроме нас самих

Ветеран ВСУ, блогер Юрий Касьянов считает, что основная угроза для украинской армии состоит в отсутствии единого центра управления.

"Главная угроза для ВСУ сегодня — это не противник, а отсутствие единого центра управления, попросту говоря, бардак в силовых структурах. Победить нас никто не может, кроме нас самих", — считает Касьянов.

Риск позиционной войны и отсутствие перевеса в артиллерии

Координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов отмечает оперативную паузу по всему фронту, кроме Донбасса. Обе стороны используют ее для создания эшелонированных линий обороны. Это может привести к позиционному противостоянию во время следующего этапа войны, и этот вариант неприемлем для Украины из-за отсутствия перевеса в артиллерии.

[ + – ] Обе стороны войны используют оперативную паузу для эшелонирования линий обороны

"Союзникам явно следует нарастить помощь Украине в плане количества артиллерийских единиц, для создания достаточной огневой мощи, чтобы ВСУ имели возможность прорваться через укрепрайоны на юге. Без этого, можно предположить, что имеющихся сил хватит пока что лишь на освобождение Правобережья Украины. Без артиллерийского перевеса, весь численный потенциал ВСУ набранный к середине лета, будет нивелироваться российской эшелонированной обороной", — предупреждает Парфенов.

ВСУ должны стать более "тяжелыми" для освобождения территорий

Британский профессор и экс-директор Королевского института объединенных служб Майкл Кларк пишет о том, что российское вторжение в Украину длится уже 100 дней, но до сих пор неясно, кто победит.

[ + – ] Командование должно переключить мышление с обороны на наступление Фото: AP Photo

Чтобы перейти в стратегическое наступление, ВСУ нужно наращивать артиллерию, РСЗО и бронетанковые части. Как пишет Кларк, для освобождения захваченных территорий Украине потребуется перестроить боевые порядки и отдать приоритет бронетанковым частям.

"Им нужно будет использовать рассредоточенность и гибкость своих нынешних пехотных формирований, чтобы избежать ракетных ударов русских по любым скоплениям войск, но при этом иметь достаточную защищенную мобильность, чтобы быстро и решительно сосредоточить подавляющие силы в ключевых точках прорыва", — считает Кларк.

Также командованию нужно будет изменить систему управления войсками, чтобы преобладающее мышление "национальной обороны" переключилось на "стратегическое наступление". Чаша весов может склониться в сторону Украины, если удастся помешать Путину быстро достигать своих целей. К осени ВСУ могут стать больше и оснащеннее, чем российская группировка, если Путин так и не объявит частичную или полную мобилизацию.

Ставки в этой войне — национальное выживание

Старший преподаватель военной стратегии и права Портсмустского университета Фрэнк Ледвидж отмечает, что первоначальные цели завершить "специальную военную операцию" за пару недель уже давно неактуальны. Однако теперь все более видно, что война переходит в битву на истощение, которая может продолжаться годами.

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Вдали от самой горячей линии фронта на Донбассе стоит Одесса на берегу Черного моря. Разблокировка портов на Черном море называется настолько же важной задачей, как и поставки оружия Украине. Восстановление морского сообщения Украины с миром позволит вернуть стране статус торговой державы.

Таким образом, война ведется во всех измерениях: сухопутном, морском, воздушном, кибернетическом и даже космическом, а ставка — национальное выживание.

"В отсутствие решительной и полной военной победы и уступки, что маловероятно, война будет продолжаться. Когда нынешняя фаза битвы за Донбасс завершится, скорее всего, это будет просто начало нового этапа сражений", — резюмирует Ледвидж.

Главнокомандующий союзными силами США и НАТО в Европе (2013-2016) Филип Брилдав считает, что РФ повторяет те же ошибки, что и в первые недели вторжения. Общая боевая мощь российской армии уменьшилась на 20%, а с начала вторжения потеряно около 1000 танков. Украинские военные могут отрезать российские пути снабжения в Харьковской области. Это поставит ВС РФ в такое же положение, что было при попытке наступления на Киев.

У армии РФ есть некоторые глубинные недостатки, которые они не смогли бы исправить за последние несколько недель, даже если бы попытались. Недостатки эти слишком фундаментальны, считают эксперты.