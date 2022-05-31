Первая задача государства. Чем занять 30% безработных в Украине и сколько им нужно платить

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Число временно перемещенных лиц в Украине достигло 10 млн человек, из которых половина приходится на внутреннюю миграцию. В 2014-м таковых было 1,5 млн человек, хотя, согласно моим аналитическим исследованиям, реально выехало с Донбасса и Крыма до 800 тысяч. Но тогда у большинства этих людей была экстренная опция — в крайнем случае вернуться обратно в свои дома и квартиры.

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Сейчас ситуация кардинально иная. Во-первых, число беженцев почти в 10 раз больше. Во-вторых, большинству некуда возвращаться. Мариуполь уничтожен, а только там жило 600 тысяч жителей. В-третьих: в 2014-2015 годах конфликт был кластеризирован на Донбассе, тогда как остальная часть страны жила в условиях мирного времени, экономика работала.

Теперь же работы нет и на относительно мирных территориях. Почти 30% украинцев — безработные. Правительство не имеет права ждать осени, когда кризис может принять характер снежного кома и опасную социальную форму. Фонд помощи по безработице не справится с потоком людей, потерявших работу. Вакансий на рынке почти нет.

Что нужно делать уже сейчас? Провести полную верификацию рынка труда. Сепарация безработных должна проводиться на две основные группы:

Технические и востребованные профессии для предотвращения оттока кадров за рубеж и задействования их в восстановлении инфраструктуры, работе оборонного комплекса и критически важных отраслей; Выявление безработных среди представителей тех профессий, которые не будут востребованы до окончания войны, и реализация для них программы государственной гарантии работы (ГГР) с оплатой на уровне минимальной заработной платы без налогообложения.

Такой внутренний трудовой фронт нужно создавать в тех сегментах, где сейчас задействованы волонтерские организации: логистика, социальные работники, всевозможные услуги и товары. Минфин, Минсоц и Минэкономики должны создать специальную структуру, организующую модель ГГР во всех подконтрольных Украине регионах.

Аккредитация волонтерских организаций при Минсоце и подписание соглашений о трудоустройстве: волонтерские структуры создают рабочие места — государство платит 6500 грн каждому работнику. Если создать один миллион таких рабочих мест, то затраты бюджета увеличатся на 6,5 млрд грн в месяц.

Второе — нужно запускать строительство модульных городков. Но не таких, как в 2014-2015 годах, когда такие городки приняли формат гетто и социальной сегрегации.

Концепция модульных городков должна включать три круга, пересекающиеся, как олимпийские кольца. Первый — жизненное пространство в виде жилья. Второй — промышленная платформа рядом с жильем для обеспечения жителей работой. Именно туда нужно перемещать производства по программам релокации. Третий — социальное пространство. Центры админуслуг, сфера частных услуг для жителей, то есть пространство для развития МСБ.

Также уже сейчас Минфин должен создать спецфонд реализации таких проектов и забронировать там средства, приготовленные для выплаты внешних долгов на этот год, параллельно инициируя переговоры с кредиторами о частичном списании и реструктуризации внешних государственных долгов (о чем уже криком кричат и в ЕС, и в США, предлагая помочь договориться с кредиторами, но наш Минфин непробиваем).

Реализация проектов временного жилья сейчас важнее интересов нескольких венчурных фондов, скупивших наши долги за полцены.

Минимум 2 млрд долларов США можно забронировать таким образом за счет резервов НБУ и пересмотра бюджетных расходов на текущий год.

Кстати, о МСБ. Его нужно максимально вовлекать в систему госзакупок, в том числе в рамках оборонного заказа. Украинцы сейчас массово скупают некоторые продукты в магазинах, не понимая простой истины: в нынешнем формате экономики тотального дефицита продуктов у нас не будет. Зато будет дефицит денег. Именно его и должно восполнить государство на минимальном уровне. Необходимо пересмотреть формат взаимодействия с западными партнерами по гуманитарке. Нужно объяснять им, что у нас нет дефицита йогуртов и молочных смесей. У нас не хватает денег, но мы можем покупать это у украинского бизнеса. Не нужно делать эти закупки у европейских компаний и загружать логистику на границе и дорогах на западе страны, если все это можно купить у украинских предприятий в центре страны, поддержав их таким образом и простимулировав внутренний спрос.

Ну и моя любимая тема — сокращение налогов на труд с нынешних 41,5% до 10% путем введение единого кумулятивного налога на фонд оплаты труда. Даже если начать действовать прямо сейчас, времени в обрез. Если оставить все на осень, ситуация может стать критической.

Нужна синергия Минсоца, Минэкономики и Минфина. Все чиновники, которые "работают" на удаленке за рубежом, должны быть уволены.

Дедлайн решения проблемы по внедрению государственной гарантии работы — не позднее августа. Старт строительства модульных городков и запуск производств рядом с ними — июль. Тогда к октябрю-ноябрю можно выйти на стабилизацию ситуации. И в декабре у людей будет, где жить, где работать и хотя бы 6500 гривен дохода на одного трудоспособного в месяц. Извините, что пишу, как в стенограмме Кабмина. Об этом нужно не писать, а кричать.

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