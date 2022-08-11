У черзі на виїзд із Маріуполя померло майже десять осіб, — мер (відео)

У напрямку Запоріжжя люди змушені чекати у черзі від трьох до п'яти діб. Вони не мають доступу до ліків і медичного обслуговування, що стає причиною смерті.

Мешканці Маріуполя, які прагнуть виїхати на підконтрольну Україні територію, змушені вистоювати кілька діб у черзі на виїзд. Через відсутність медикаментів та медичного обслуговування цієї черги минулого тижня померло приблизно десять осіб. Про це під час брифінгу повідомив мер міста Вадим Бойченко.

"На жаль, є випадки, коли наші люди у цих чергах помирають, тому що вони змучені, а також їм не надається медична допомога. Минулого тижня приблизно десять осіб загинули у цьому конвої", — заявив міський голова.

[ + – ] Бойченко розповів про смертельні випадки у чергах на Запоріжжі (дивитися з 13:30)

За його словами, маріупольці виїжджають із міста, бо місто має великі проблеми з питною водою та теплопостачанням. У спробі виїхати у бік Запоріжжя, найближчого міста на підконтрольній Україні території люди змушені стояти на блокпостах від 3 до 5 діб. І хоча літніх людей пропускають без черги, виїзд для громадян усе ж таки обмежений.

"Це не швидка дорога. На жаль, є випадки, коли наші люди в таких чергах помирають, тому що вони змучені, там немає ні ліків, ні лікарів, ні обладнання. І люди не доїжджають", — розповів Бойченко.

Крім того, окупанти вимагають від перевізників гроші. За інформацією мера, українцям доводиться платити дорогою до Бердянська, а також із Бердянська до Запоріжжя, і це великі гроші для маріупольців.

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня на блокпосту у Василівці Запорізької області російські військові заблокували майже 5 000 осіб, які прямували у бік Запоріжжя. Через спеку та недоступне медичне обслуговування померло п'ятеро людей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 11 серпня повідомив, що співробітники міського водоканалу влаштували страйк і відмовилися сьогодні виходити на роботу. Причина протесту — працівники вимагають виплати заробітної плати.