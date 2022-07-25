На блокпосту під Запоріжжям росіяни заблокували 5000 людей: від спеки померло 5 осіб (фото)

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, у черзі під сонцем стоять близько 1200 машин. Люди не мають доступу до медикаментів та медичної допомоги.

На блокпосту у Василівці Запорізької області мешканці тимчасово окупованих територій намагаються виїхати у бік Запоріжжя, проте російські військові пропускають лише від 20 до 150 машин на день. Як повідомив в ефірі телемарафону мер Мелітополя Іван Федоров, через це утворилася величезна черга, в якій вже померло п'ятеро людей.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За його словами, затор почав утворюватись 17 липня. За п'ять діб у бік Запоріжжя вже стояло понад 1200 авто та близько 5000 осіб. Незважаючи на величезну чергу, російські військові пропускають за добу не більше 500 осіб на добу.

"Напевно, рашисти отримують задоволення від того, як страждають ні в чому не винні маленькі діти, вагітні жінки, тяжкохворі, люди похилого віку. Інакше як пояснити те, що вони зараз роблять на блокпосту у Василівці?" — Написав Федоров в Telegram.

Він також повідомив, що люди змушені ночувати просто на узбіччі. Через літню спеку, відсутність ліків та медичну допомогу станом на сьогодні 5 людей померли.

"Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось із тяжкохворих хоче тут підняти мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз у посадці", — розповів Федоров.

Мер також пояснив, що з такими темпами пропуску через блокпост черга лише збільшуватиметься, коли розпочнуться активні бойові дії в Херсоні, Новій Каховці та Мелітополі.

"Ми чітко розуміємо, чому це відбувається. Вони використовують наших людей як живий щит. Вони бояться контрнаступу наших збройних сил, і тому вони прикриваються нашими цивільними людьми", — наголосив Федоров.

За його словами, "живий щит" із українців російські солдати створюють за розпорядженням військового командування РФ. Крім того, велика черга на блокпосту ще утворилася через те, що російські військові хочуть на цьому заробити — деяких людей, за словами Федорова, окупанти пропускали у бік Запоріжжя без черги за 1000 гривень.

Раніше мер повідомив, що українська влада зверталася до ворожої сторони з проханням організувати зелений коридор для того, щоб евакуювати охочих, проте російська сторона цинічно відповіла, такої потреби немає, оскільки мелітопольці не хочуть залишати місто.

Важливо

Віджимають бізнес, вивозять черешню та зерно. Як виглядає життя окупованого Мелітополя

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров 12 липня повідомив, що російські військові перестали пропускати місцевих мешканців через блокпост у Василівці, звідки можна виїхати у бік підконтрольних Україні територій. За його словами, причиною цього стали успішні удари ЗСУ по військовій інфраструктурі супротивника.