На блокпосту под Запорожьем россияне заблокировали 5000 человек: от жары скончались 5 человек (фото)

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в очереди под солнцем стоят около 1200 машин. У людей нет доступа к медикаментам и медицинской помощи.

На блокпосту в Васильевке Запорожской области жители временно оккупированных территорий пытаются выехать в сторону Запорожья, однако российские военные пропускают всего от 20 до 150 машин в день. Как сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, из-за этого образовалась огромная очередь, в которой уже скончались пять человек.

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По его словам, затор начал образовываться 17 июля. За пять суток в сторону Запорожья уже стояло более 1200 авто и около 5000 человек. Несмотря на огромную очередь российские военные пропускают в сутки не более 500 человек в сутки.

"Наверное, рашисты получают удовольствие от того, как страдают ни в чем не повинные маленькие дети, беременные женщины, тяжелобольные, пожилые люди. Иначе как объяснить то, что они сейчас делают на блокпосту в Васильевке?" — написал Федоров в Telegram.

Он также сообщил, что люди вынуждены ночевать просто на обочине. Из-за летней жары, отсутствия лекарств и медицинской помощи на сегодняшний день 5 человек скончались.

"Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", – рассказал Федоров.

Мэр также пояснил, что с такими темпами пропуска через блокпост очередь будет только увеличиваться, когда начнуться активные боевые действия в Херсоне, Новой Каховке и Мелитополе.

"Мы четко понимает, почему это происходит. Они используют наших людей как живой щит. Они боятся контрнаступления наших вооруженных сил, и поэтому они прикрываются нашими гражданскими людьми", — подчеркнул Федоров.

По его словам, "живой щит" из украинцев российские солдаты создают по распоряжению военного командования РФ. Кроме того, большая очередь на блокпосту еще образовалась из-за того, что российские военные хотят на этом заработать — некоторых людей, по словам Федорова, оккупанты пропускали в сторону Запорожья без очереди за 1000 гривен.

Ранее мэр сообщил, что украинские власти обращались к вражеской стороне с просьбой организовать зеленый коридор для того, чтобы эвакуировать желающих, однако российская сторона цинично ответила, такой надобности нет, поскольку мелитопольцы не хотят покидать город.

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Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров 12 июля сообщил, что российские военные перестали пропускать местных жителей через блокпост в Васильевке, откуда можно выехать в сторону подконтрольных Украине территорий. По его словам, причиной этому стали успешные удары ВСУ по военной инфраструктуре противника.