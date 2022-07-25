На блокпосту под Запорожьем россияне заблокировали 5000 человек: от жары скончались 5 человек (фото)
По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в очереди под солнцем стоят около 1200 машин. У людей нет доступа к медикаментам и медицинской помощи.
На блокпосту в Васильевке Запорожской области жители временно оккупированных территорий пытаются выехать в сторону Запорожья, однако российские военные пропускают всего от 20 до 150 машин в день. Как сообщил в эфире телемарафона мэр Мелитополя Иван Федоров, из-за этого образовалась огромная очередь, в которой уже скончались пять человек.
По его словам, затор начал образовываться 17 июля. За пять суток в сторону Запорожья уже стояло более 1200 авто и около 5000 человек. Несмотря на огромную очередь российские военные пропускают в сутки не более 500 человек в сутки.
"Наверное, рашисты получают удовольствие от того, как страдают ни в чем не повинные маленькие дети, беременные женщины, тяжелобольные, пожилые люди. Иначе как объяснить то, что они сейчас делают на блокпосту в Васильевке?" — написал Федоров в Telegram.
Он также сообщил, что люди вынуждены ночевать просто на обочине. Из-за летней жары, отсутствия лекарств и медицинской помощи на сегодняшний день 5 человек скончались.
"Есть совсем ужасные вещи, когда рашисты подходят к нашим людям и говорят: "Если кто-то из тяжелобольных хочет здесь поднять митинг, то можем пристрелить прямо сейчас в посадке", – рассказал Федоров.
Мэр также пояснил, что с такими темпами пропуска через блокпост очередь будет только увеличиваться, когда начнуться активные боевые действия в Херсоне, Новой Каховке и Мелитополе.
"Мы четко понимает, почему это происходит. Они используют наших людей как живой щит. Они боятся контрнаступления наших вооруженных сил, и поэтому они прикрываются нашими гражданскими людьми", — подчеркнул Федоров.
По его словам, "живой щит" из украинцев российские солдаты создают по распоряжению военного командования РФ. Кроме того, большая очередь на блокпосту еще образовалась из-за того, что российские военные хотят на этом заработать — некоторых людей, по словам Федорова, оккупанты пропускали в сторону Запорожья без очереди за 1000 гривен.
Ранее мэр сообщил, что украинские власти обращались к вражеской стороне с просьбой организовать зеленый коридор для того, чтобы эвакуировать желающих, однако российская сторона цинично ответила, такой надобности нет, поскольку мелитопольцы не хотят покидать город.Важно
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров 12 июля сообщил, что российские военные перестали пропускать местных жителей через блокпост в Васильевке, откуда можно выехать в сторону подконтрольных Украине территорий. По его словам, причиной этому стали успешные удары ВСУ по военной инфраструктуре противника.