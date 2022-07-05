Отжимают бизнес, вывозят черешню и зерно. Как выглядит жизнь оккупированного Мелитополя

Мелитополь, второй по величине город Запорожской области, четыре месяца находится в оккупации. Фокус пообщался с жителями и узнал, как выглядит жизнь в городе и как местный бизнес склоняют к сотрудничеству с оккупантами.

В попытках создать контролируемое "местное самоуправление" Российская Федерация назначила бывшего депутата городского совета от Оппозиционного блока Галину Данильченко "мэром" Мелитополя. Однако, несмотря на попытки сформировать "государственную иерархию", часть горожан живет без закона, часть – уезжает, стремясь вырваться из оккупации.

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Мелитопольская диктатура

1 марта украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что город находится под контролем российской армии. Уже в состоянии оккупации в городе прошел ряд проукраинских митингов, однако со временем их количество резко сократилось. Быстрого освобождения не произошло, поэтому местные жители оказались перед трудным выбором: оставаться в Мелитополе и вынужденно коммуницировать с оккупационным правительством, или пытаться выехать из города.

В комментарии Фокусу горожане рассказывают: как бы россияне ни пытались сформировать власть в городе, в Мелитополе нет законов.

[ + – ] Новый "мэр" Мелитополя Галина Данильченко была депутатом городского совета от Оппозиционного блока Фото: Getty Images

"Мы живем полноценной жизнью, но очень странной. Есть ряд ограничений. Продукты питания – хоть и появились в свободной доступности, но многие из них стоят сумасшедших денег. Мы живем без определенных четко поставленных законов и правил. Например, правила дорожного движения. Я не понимаю по каким правилам мы сейчас передвигаемся, и я не понимаю, что мне делать, если я их нарушил. Осознанно или нет – не пропустил пешехода на переходе. Что мне делать с людьми, которые "уполномоченные" и подходят ко мне при нарушении? Давать взятку? Ругаться? Тебя может остановить вышедший на дорогу военный с автоматом, сотрудник ГИБДД или сотрудник горотдела. Это может сделать любой человек, у которого либо маска на лице, либо автомат в руках. И я не понимаю, уполномочены ли такие люди взымать с меня какие-либо штрафы и вменять мне какие-то правонарушения", — рассказывает житель города Богдан.

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По словам мужчины, при задержании "правоохранители" не представляются и не снимают маски. Поэтому сказать, откуда прибыл военный, из Крыма, РФ или это местный житель, сотрудничающий с оккупационной властью, невозможно.

Регулярно на временно неподконтрольных территориях возникают проблемы с мобильной связью и интернетом. Так, 1 мая Государственная служба специальной связи Украины сообщила, что на оккупированных Россией территориях Херсонской и Запорожской областей отключена мобильная связь и интернет. По данным службы, связь отключили российские власти, которые оборвали оптоволоконные кабели и отключили от электричества оборудование поставщиков услуг. Таким образом жителей оккупированных городов принуждают переходить на российских мобильных операторов.

Как признаются местные жители – несмотря на внутренний протест, рано или поздно для коммуникации с родственниками придется купить сим-карту российского оператора и провести интернет.

[ + – ] Российский военный патруль на улицах Мелитополя Фото: Getty Images

"Новая "власть" настолько закручивает гайки, что ты начинаешь вариться в этом котле и жить по правилам, которые тебе диктуют. Один из самых простых примеров – мобильная связь. Они ее обрезали, мы неделю просидели без связи, а потом дали возможность ею пользоваться, но на своих условиях и со своими операторами. И либо ты соглашаешься, общаешься по их связи, пользуешься их интернетом и платишь им за предоставление услуг, либо сидишь, отрезанный от всего мира. И это касается абсолютно всего. Если ты предприниматель – ты работаешь по правилам, которые тебе выстроили. Ты против? Тогда ты не работаешь. Диктатура высшего уровня. Либо живешь, либо не живешь", — рассказывает горожанка Алина.

Все известные украинские сети магазинов вывели свой бизнес из оккупированных городов. На их месте "городские администрации" открыли собственные супермаркеты, которые продают товары, завезенные из России по завышенной цене. Местные жители делятся фотографиями: мясорубка из Казани в мелитопольском магазине стоит больше тысячи гривен.

[ + – ] Цены в магазинах Мелитополя [ + – ] Цены в магазинах Мелитополя [ + – ] Цены в магазинах Мелитополя [ + – ] Цены в магазинах Мелитополя

Местный бизнес в Мелитополе: заставят работать или отберут

Долгое время предприниматели оккупированного Мелитополя отказывались сотрудничать с россиянами. После чего оккупанты перешли к решению проблемы в виде принуждения к работе. В случае, если бизнесмен продолжает оказывать сопротивление, то он лишается всего бизнеса.

"С бизнесом – только черное или белое. Варианта "договориться", "хочу / не хочу" нет, — продолжает рассказ Богдан. — Возьмем, к примеру, продуктовый коллапс, который был вначале. Новая "власть" приехала к хозяину производства полуфабрикатов и он после "переговоров" собрал коллектив рабочих, запустил производство, чтобы люди не умерли с голоду. Если ты против, то отказываешься. Но тогда россияне зайдут на твое производство и найдут человека, которого поставят вместо настоящего хозяина. Так же происходит, если предприниматель "не поделился" с оккупантами или отказал им в услуге. Бизнес забирают, распродают или вывозят. Зачастую это касается техники, зерна", — говорит Богдан.

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Горожане объясняют – чтобы не попасть под репрессии, местные стараются сохранять нейтралитет, в то время, как большая часть предпринимателей покинула Мелитополь и перевезла бизнес на территорию Украины.

"В Мелитополе остались те бизнесмены, которые не могут перевезти свое дело. Где-то 25% из оставшихся предпринимателей начали сотрудничать, но речь идет о продуктах первой необходимости. Если они не начнут сотрудничать, то россияне поставят кого-то другого на их нишу", — поясняет житель Мелитополя.

Мелитопольскую черешню вывозят в Крым

7 июня российские СМИ опубликовали видео на котором показали, как оккупанты отправляют из Мелитополя похищенное зерно в направлении Крыма. По словам Богдана, курсирующие зерновозы встречаются в городе регулярно. Мужчина также отмечает похожую ситуацию с популярной мелитопольской черешней. Еще недавно росСМИ отчитывались о "возобновлении поставок черешни из Мелитополя в Крым после восьмилетнего перерыва".

"Насчет кражи точно сказать не могу, но то, что машины с зерном курсируют регулярно по Мелитополю, в сторону Крыма – это факт. Думаю, что к нам его привозить вряд ли будут, поэтому его скорее увозят. Двигается оно бесконечно и большими объемами. На каких условиях – я сказать точно не могу. То же касается и черешни. Видел, что ее массово собирают, и как для этого группы людей привозили в сады. Учитывая, что сейчас черешня из Мелитополя продается в Беларуси – понятно, куда переправляют ягоды", — объясняет Богдан.

Как жители Мелитополя готовятся к деоккупации

20 июня вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей оккупированной Херсонской области выезжать из области путями, которые разрешают россияне, в том числе через оккупированный Крым. Связан этот призыв Верещук с будущей деоккупацией области.

[ + – ] 1 мая в Мелитополе Фото: Getty Images [ + – ] 1 мая в Мелитополе Фото: Getty Images

Жители Запорожской области рассказали, планируют ли выезжать в случае контрнаступления ВСУ.

"Больше всего сейчас едут в Европу или на подконтрольную часть Украины, — рассказывает горожанин Валентин в комментарии Фокусу. — Уезжают через Запорожье окружными дорогами, пусть это занимает несколько дней. Едут также в Крым, в Россию не едет никто, ее рассматривают только как буферную зону для европейских стран. Те, кто остался – привязаны недвижимостью, бизнесом или родственниками. Сейчас выезжают достаточно мало. Нам повезло, что у нас есть морское побережье, там тупиковые территории, поселки, где много жилых мест. И все, с кем я пересекаюсь, настроены на то, что, если будет контрнаступление Украины, надо уезжать в эти поселки в 30-40 километрах от Мелитополя, куда, скорее всего, активные действия не дойдут, потому что воевать не за что".

Сомнительное настоящее и надежды на украинское будущее

Оккупационные власти Мелитополя регулярно заявляют о начале подготовки к проведению так называемого "референдума" о вхождении региона в состав Российской Федерации. Несмотря на то, что население Мелитополя будет бойкотировать "референдум" и ждет возвращения украинской власти, надежды у горожан на скорую деоккупацию становится все меньше.

"Если не вдаваться в подробности, то могу сказать, что народ хочет, чтобы все вернулось, как было и здесь была Украина. Но веры очень мало. Мы видим – количество техники, действия оккупационной власти, отжатие бизнеса, предложения о сотрудничестве – это все делается фундаментально. Создаются банки, налоговая система, вводится рубль. Веры в то, что нас обратно так легко отдадут, очень мало у людей", — говорит жительница Мелитополя Алина.

Горожане рассказывают, что паспортизация РФ, которая уже проводится в регионе – это вообще единственный вариант в будущем остаться в городе.

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"Мы — заложники ситуации. Если мы говорим о продолжительной оккупации, то, как бы это печально ни звучало и как бы мы ни были против, но мы вынуждены будем смириться. Нам закрутят гайки так же, как сделали это с мобильной связью. Мы будем вынуждены получать паспорта, чтобы наша жизнь была похожа на полноценную. Настолько они основательно запускают свои системы и будут все больше нас нагибать и выстраивать свою криво работающую систему. Проведут так называемый референдум, на который никто не придет", — рассказывает Богдан.

В это же время, несмотря на пессимистические прогнозы, жители Мелитополя надеются на скорое возвращение Украины. Горожане предполагают, что когда Украина вновь вернет контроль над регионом, наладить уровень и ритм жизни, от которого "освободили" часть Запорожской области, получится довольно быстро, и большая часть уехавших вернутся.