Віджимають бізнес, вивозять черешню та зерно. Як виглядає життя окупованого Мелітополя

Мелітополь, друге за величиною місто Запорізької області, чотири місяці перебуває в окупації. Фокус поспілкувався із жителями та дізнався, як виглядає життя у місті та як місцевий бізнес схиляють до співпраці з окупантами.

У спробах створити контрольоване "місцеве самоврядування" Російська Федерація призначила колишню депутатку міської ради від Опозиційного блоку Галину Данильченко "мером" Мелітополя. Однак, незважаючи на спроби сформувати "державну ієрархію", частина містян живе без закону, частина — їде, прагнучи вирватися з окупації.

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Мелітопольська диктатура

1 березня український мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що місто перебуває під контролем російської армії. Вже в стані окупації в місті пройшла низка проукраїнських мітингів, проте згодом їх кількість різко скоротилася. Швидкого звільнення не відбулося, тому місцеві жителі опинилися перед важким вибором: залишатися у Мелітополі та вимушено комунікувати з окупаційним урядом, чи намагатися виїхати з міста.

У коментарі Фокусу містяни розповідають: хоч би як росіяни намагалися сформувати владу в місті, у Мелітополі немає законів.

[ + – ] Новий "мер" Мелітополя Галина Данильченко була депутаткою міської ради від Опозиційного блоку Фото: Getty Images

"Ми живемо повноцінним життям, але дуже дивним. Є низка обмежень. Продукти харчування — хоч і з'явилися у вільній доступності, але багато з них коштують шалених грошей. Ми живемо без певних чітко визначених законів і правил. Наприклад, правила дорожнього руху. Я не розумію за якими правилами ми зараз пересуваємося, і я не розумію, що мені робити, якщо я їх порушив. Свідомо чи ні — не пропустив пішохода на переході. Що мені робити з людьми, які "вповноважені" та приходять до мене під час порушення? Давати хабар? Сваритися? Тебе може зупинити військовий з автоматом, який вийшов на дорогу, співробітник ДІБДР або співробітник міськвідділу. Це може зробити будь-яка людина, у якої або маска на обличчі, або автомат в руках. І я не розумію, чи уповноважені такі люди стягувати з мене якісь штрафи і ставити на мене якісь правопорушення", — розповідає мешканець міста Богдан.

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За словами чоловіка, під час затримання "правоохоронці" не представляються і не знімають маски. Тому сказати, звідки прибув військовий, з Криму, РФ чи це місцевий житель, який співпрацює з окупаційною владою, неможливо.

Регулярно на тимчасово непідконтрольних територіях виникають проблеми з мобільним зв'язком та інтернетом. Так, 1 травня Державна служба спеціального зв'язку України повідомила, що на окупованих Росією територіях Херсонської і Запорізької областей відключено мобільний зв'язок та інтернет. За даними служби, зв'язок відключила російська влада, яка обірвала оптоволоконні кабелі та відключила від електрики обладнання постачальників послуг. Так, мешканців окупованих міст змушують переходити на російських мобільних операторів.

Як зізнаються місцеві жителі — незважаючи на внутрішній протест, рано чи пізно для комунікації з родичами доведеться купити сім-карту російського оператора та провести інтернет.

[ + – ] Російський військовий патруль на вулицях Мелітополя Фото: Getty Images

"Нова "влада" настільки закручує гайки, що ти починаєш варитися в цьому казані та жити за правилами, які тобі диктують. Один із найпростіших прикладів — мобільний зв'язок. Вони його обрізали, ми тиждень просиділи без зв'язку, а потім дали можливість ним користуватися, але на своїх умовах і зі своїми операторами. І або ти погоджуєшся, спілкуєшся за допомогою їхнього зв'язку, користуєшся їх інтернетом і платиш їм за надання послуг, або сидиш, відрізаний від усього світу. І це стосується абсолютно всього. Якщо ти підприємець — ти працюєш за правилами, які тобі вибудували. Ти проти? Тоді ти не працюєш. Диктатура найвищого рівня. Або живеш, або не живеш", — розповідає містянка Аліна.

Усі відомі українські мережі магазинів вивели свій бізнес з окупованих міст. На їхньому місці "міські адміністрації" відкрили власні супермаркети, які продають товари, завезені з Росії за завищеною ціною. Місцеві жителі діляться фото: м'ясорубка з Казані у мелітопольському магазині коштує понад тисячу гривень.

[ + – ] Ціни у магазинах Мелітополя [ + – ] Ціни у магазинах Мелітополя [ + – ] Ціни у магазинах Мелітополя [ + – ] Ціни у магазинах Мелітополя

Місцевий бізнес у Мелітополі: змусять працювати чи заберуть

Довгий час підприємці окупованого Мелітополя відмовлялися співпрацювати з росіянами. Після чого окупанти перейшли до вирішення проблеми як примусу до роботи. Якщо бізнесмен продовжує чинити опір, то він позбавляється всього бізнесу.

"З бізнесом — тільки чорне чи біле. Варіанту "договоритися", "хочу / не хочу" немає, — продовжує розповідь Богдан. — Візьмемо, наприклад, продуктовий колапс, який був спочатку. Нова "влада" приїхала до господаря виробництва напівфабрикатів і він після "переговорів" зібрав колектив робітників, запустив виробництво, щоб люди не померли з голоду. Якщо ти проти, то відмовляєшся. Але тоді росіяни зайдуть на твоє виробництво і знайдуть людину, яку поставлять замість справжнього господаря. Так само трапляється, якщо підприємець "не поділився" з окупантами або відмовив їм у послузі. Бізнес забирають, розпродують або вивозять. Найчастіше це стосується техніки, зерна", — каже Богдан.

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Містяни пояснюють — щоб не потрапити під репресії, місцеві намагаються зберігати нейтралітет, тоді як більшість підприємців залишили Мелітополь і перевезли бізнес на територію України.

"У Мелітополі залишилися ті бізнесмени, які не можуть перевезти свою справу. Десь 25% із підприємців, які залишилися, почали співпрацювати, але йдеться про продукти першої необхідності. Якщо вони не почнуть співпрацювати, то росіяни поставлять когось іншого на їхню нішу", — пояснює мешканець Мелітополя.

Мелітопольську черешню вивозять у Крим

7 червня російські ЗМІ опублікували відео, на якому показали, як окупанти відправляють з Мелітополя викрадене зерно в напрямку Криму. За словами Богдана, зерновози, що курсують, зустрічаються в місті регулярно. Чоловік також наголошує на схожій ситуації з популярною мелітопольською черешнею. Ще нещодавно росЗМІ звітували про "відновлення поставок черешні з Мелітополя до Криму після восьмирічної перерви".

"Щодо крадіжки точно сказати не можу, але те, що машини із зерном курсують регулярно по Мелітополю, у бік Криму — це факт. Думаю, що нам його навряд чи привозитимуть, тому його швидше вивозять. Рухається воно нескінченно й великими обсягами. На яких умовах — я сказати точно не можу. Те саме стосується і черешні. Бачив, що її масово збирають, і як для цього групи людей привозили у сади. З огляду на те, що зараз черешня з Мелітополя продається у Білорусі — зрозуміло, куди переправляють ягоди", — пояснює Богдан.

Як мешканці Мелітополя готуються до деокупації

20 червня віцепрем'єрка, міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала мешканців окупованої Херсонської області виїжджати з області шляхами, які дозволяють росіяни, зокрема через окупований Крим. Пов'язаний цей заклик Верещук із майбутньою деокупацією області.

[ + – ] 1 травня у Мелітополі Фото: Getty Images [ + – ] 1 травня у Мелітополі Фото: Getty Images

Мешканці Запорізької області розповіли, чи планують виїжджати у разі контрнаступу ЗСУ.

"Найбільше зараз їдуть у Європу або на підконтрольну частину України, — розповідає містянин Валентин у коментарі Фокусу. — Їдуть через Запоріжжя окружними дорогами, нехай це займає кілька днів. Їдуть також у Крим, у Росію не їде ніхто, її розглядають лише як буферну зону для європейських країн. Ті, хто залишився — прив'язані нерухомістю, бізнесом чи родичами. Зараз виїжджають досить мало. Нам пощастило, що в нас є морське узбережжя, там тупикові території, селища, де багато житлових місць. І всі, з ким я перетинаюсь, налаштовані на те, що, якщо буде контрнаступ України, треба їхати в ці селища за 30-40 кілометрів від Мелітополя, куди, швидше за все, активні дії не дійдуть, бо воювати нема за що".

Сумнівне сьогодення та надії на українське майбутнє

Окупаційна влада Мелітополя регулярно заявляє про початок підготовки до проведення так званого "референдуму" про входження регіону до складу Російської Федерації. Незважаючи на те, що населення Мелітополя бойкотуватиме "референдум" і чекає на повернення української влади, надії у містян на швидку деокупацію дедалі менше.

"Якщо не вдаватися до подробиць, то можу сказати, що народ хоче, щоб усе повернулося, як було і тут була Україна. Але віри дуже мало. Ми бачимо — кількість техніки, дії окупаційної влади, віджимання бізнесу, пропозиції про співпрацю — це все робиться фундаментально. Створюються банки, податкова система, запроваджується рубль. Віри в те, що нас назад так легко віддадуть, дуже мало у людей", — каже мешканка Мелітополя Аліна.

Містяни розповідають, що паспортизація РФ, яка вже проводиться в регіоні — це взагалі єдиний варіант у майбутньому залишитися у місті.

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"Ми — заручники ситуації. Якщо ми говоримо про тривалу окупацію, то, хоч би як це сумно звучало і як би ми не були проти, але ми змушені будемо змиритися. Нам закрутять гайки так само, як зробили це з мобільним зв'язком. Ми будемо змушені отримувати паспорти, щоб наше життя було схоже на повноцінне. Настільки вони ґрунтовно запускають свої системи і все більше нас нагинатимуть і вибудовуватимуть свою криво робочу систему. Проведуть так званий референдум, на який ніхто не прийде", — розповідає Богдан.

Водночас, незважаючи на песимістичні прогнози, мешканці Мелітополя сподіваються на швидке повернення України. Містяни припускають, що коли Україна знову поверне контроль над регіоном, налагодити рівень і ритм життя, від якого "звільнили" частину Запорізької області, вийде досить швидко, і більша частина тих, хто виїхав, повернуться.