"У шоці" від цін в АТБ: у магазинах Мелітополя продукти продають за рублі (фото)

Куряче філе в супермаркетах міста коштує понад 240 гривень, а пачка спагетті "Чумак" — 64 гривні. Є й на полицях грузинський лимонад із буквою "Z" на етикетці та кришці.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У тимчасово окупованому Мелітополі продають залишки української продукції та вже встигли змінити цінники на рублі. Фото опублікував місцевий Telegram-канал "Це Запоріжжя".

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Україна" в Facebook Підписатись

Російські окупанти раніше запровадили в Мелітополі курс рубля до гривні щодо 1:2. У супермаркетах продають українські та російські товари, мелітопольці "в шоці" від цін у супермаркетах АТБ.

Куряче філе продають по 483 рублі (241,5 гривні) за старої ціни 193 гривні за кілограм. За пачку спагеті українського бренду "Чумак" доведеться заплатити 128 рублів (64 гривні), а до приходу ЗС РФ вони коштували 51 гривню.

Істотно подорожчали кондитерські вироби та побутова хімія.

"Телеграф" пише, що підприємців, які не бажають працювати з росіянами, закривають. Мережа супермаркетів АТБ не погодилася на співпрацю, тому магазини захопили та відкрили російську "Меру". Цікаво, що продукція ще залишилася українською. Алкоголь продають з акцизами та гербом України.

Грузинський лимонад "прикрашають" латинською літерою "Z" на етикетці та кришці.

[ + – ] Лимонад із латинською літерою "Z"

В окуповані міста на півдні України везуть із Криму морозиво та консерви з Далекого Сходу. Консерви коштують 90-100 гривень. Майонез "Своя лінія" марки "АТБ" продають майже 50 гривень за пачку.

Нагадаємо, що в Мелітополі діють українські партизани, їм вдалося пошкодити російський бронепоїзд. 18 травня вони пошкодили залізничну мережу, потяг із загарбниками не постраждав.

Українські партизани також убили в Мелітополі військових РФ високого рангу. ЗС РФ проводять інженерні та фортифікаційні роботи для переходу до оборони.

ГУР Міноборони України 13 квітня повідомляло про ліквідацію в Мелітополі 70 російських військових, у тому числі "кадирівців".