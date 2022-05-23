"В шоке" от цен в АТБ: в магазинах Мелитополя продукты продают за рубли (фото)

Куриное филе в супермаркетах города стоит более 240 гривен, а пачка спагетти "Чумак" – 64 гривны. Есть и на полках грузинский лимонад с буквой "Z" на этикетке и крышке.

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Во временно оккупированном Мелитополе продают остатки украинской продукции и уже успели поменять ценники на рубли. Фотографии опубликовал местный Telegram-канал "Это Запорожье".

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Российские оккупанты ранее ввели в Мелитополе курс рубля к гривне в отношении 1:2. В супермаркетах продают украинские и российские товары, мелитопольцы "в шоке" от цен в супермаркетах АТБ.

Куриное филе продают по 483 рубля (241,5 гривен) при старой цене 193 гривны за килограмм. За пачку спагетти украинского бренда "Чумак" придется заплатить 128 рублей (64 гривны), а до прихода ВС РФ они стоили 51 гривну.

Существенно подорожали кондитерские изделия и бытовая химия.

"Телеграф" пишет, что предпринимателей, не желающих работать с россиянами, закрывают. Сеть супермаркетов "АТБ" не согласилась на сотрудничество, поэтому магазины захватили и открыли российскую "Меру". Интересно, что продукция еще осталась украинской. Алкоголь продают с акцизами и гербом Украины.

Грузинский лимонад "украшают" латинской буквой "Z" на этикетке и крышке.

[ + – ] Лимонад с латинской буквой "Z"

В оккупированные города на юге Украины везут из Крыма мороженое и консервы с Дальнего Востока. Консервы стоят 90-100 гривен. Майонез "Своя линия" марки "АТБ" продают почти по 50 гривен за пачку.

Напомним, что в Мелитополе действуют украинские партизаны, им удалось повредить российский бронепоезд. 18 мая они повредили железнодорожную сеть, поезд с захватчиками не пострадал.

Украинские партизаны также убили в Мелитополе военных РФ высокого ранга. ВС РФ проводят инженерные и фортификационные работы для перехода к обороне.

ГУР Минобороны Украины 13 апреля сообщало о ликвидации в Мелитополе 70 российских военных, в том числе "кадыровцев".