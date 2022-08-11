Назріває бунт. Комунальники Маріуполя не вийшли на роботу — вимагають зарплату

Як повідомив мер Маріуполя Петро Андрющенко, працівники водоканалу влаштували страйк, запросивши журналістів і всіх небайдужих.

У тимчасово окупованому Маріуполі працівники комунального підприємства "Маріупольводоканал" 11 серпня відмовилися виходити на роботу. Як повідомила Telegram Маріупольська міськрада, співробітники підприємств почали вимагати зарплату, яку їм не виплатили.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram опублікував скрин повідомлення, ймовірно, від співробітника маріупольського водоканалу, де йдеться, що 11 серпня о 7:30 відбудеться повторний страйк, на який також запросили журналістів.

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"У Маріуполі сьогодні бунт. Справжній. Взяли й не вийшли. Такий сюрприз окупантам, які не знають що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводять руками. Крім того, вже завтра робітники анонсували продовження страйку", — написав Андрющенко.

Крім того, міськрада оприлюднила відео, зняте, ймовірно, одним із працівників підприємства. Автор сказав, що техніка на КП стоїть, бо на водоканалі страйк через невиплачені зарплати.

У міськраді додали, що маріупольці не звикли до рабського менталітету, мають гідність і звикли до поваги до своєї праці.

Нагадаємо, 19 липня мер Маріуполя Вадим Бойченко під час брифінгу заявив, що в місті погіршується ситуація з теплопостачанням і питною водою. У зв'язку з цим багато жителів міста збираються виїхати на підконтрольну Україні територію.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 18 липня повідомив, що окупаційна адміністрація пропонує мешканцям Маріуполя пити воду з річки Кальчик. За його словами, воду з річки можна використовувати виключно з технічною метою, оскільки її не можна пити навіть після кип'ятіння.