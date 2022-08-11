Назревает бунт. Коммунальщики Мариуполя не вышли на работу — требуют зарплату

Как сообщил мэр Мариуполя Петр Андрющенко, работники водоканала устроили забастовку, пригласив журналистов и всех неравнодушных.

Во временно оккупированном Мариуполе работники коммунального предприятия "Мариупоьводоканал" 11 августа отказались выходить на работу. Как сообщил в Telegram Мариупольский горсовет, сотрудники предприятий начали требовать зарплату, которую им не выплатили.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram опубликовал скрин сообщения, предположительно от сотрудника мариупольского водоканала, в котором говорится, что 11 августа в 7:30 состоится повторная забастовка, на которую также пригласили журналистов.

[ + – ] Сотрудники "Водоканала" в оккупированном Мариуполе объявили забастовку

"В Мариуполе сегодня бунт. Настоящий. Взяли и не вышли. Такой сюрприз оккупантам, которые не знают что делать. Стрелять? Арестовывать? Разводят руками. Более того, уже завтра рабочие анонсировали продолжение забастовки", — написал Андрющенко.

Кроме того, Горсовет обнародовал видео, снятое, вероятно, одним из работников предприятия. Автор сказал, что техника на КП стоит, потому что на водоканале забастовка из-за невыплаченных зарплат.

В Горсовете добавили, что мариупольцы не привыкли к рабскому менталитету, имеют достоинство и привыкли к уважению своего труда.

Напомним, 19 июля мэр Мариуполя Вадим Бойченко в ходе брифинга заявил, что в городе ухудшается ситуация с теплоснабжением и питьевой водой. В связи с этим многие жители города собираются выехать на подконтрольную Украине территорию.

Советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко 18 июля сообщил, что оккупационная администрация предлагает жителям Мариуполя пить воду из реки Кальчик. По его словам, воду из реки можно использовать исключительно в технических целях, поскольку ее нельзя пить даже после кипячения.