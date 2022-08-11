В очереди на выезд из Мариуполя скончались около десяти человек, — мэр (видео)

В направлении Запорожья люди вынуждены ожидать в очереди от трех до пяти суток. У них нет доступа до лекарств и медицинского обслуживания, что становится причиной смерти.

Жители Мариуполя, которые стремятся выехать на подконтрольную Украине территорию вынуждены выстаивать несколько суток в очереди на выезд. Из-за отсутствия медикаментов и медицинского обслуживания в этой очереди на прошлой неделе скончались около десяти человек. Об этом в ходе брифинга сообщил мэр города Вадим Бойченко.

"К сожалению, есть случаи, когда наши люди в этих очередях умирают, потому что они измучены, а также им не предоставляется медицинская помощь. На прошлой неделе около десяти человек погибли в этом конвое", — заявил городской глава.

[ + – ] Бойченко рассказал о смертельных случая в очередях на Запорожье (смотреть с 13:30)

По его словам, мариупольцы выезжают из города, потому что город испытывает большие проблемы с питьевой водой и теплоснабжением. В попытке выехать в сторону Запорожья, ближайшего города на подконтрольной Украине территории, люди вынуждены стоять на блокпостах от 3 до 5 суток. И хотя пожилых людей пропускают без очереди, выезд для граждан все же ограничен.

"Это не быстрая дорога. К сожалению есть случаи, когда наши люди в таких очередях умирают, потому что они измучены, там нет ни лекарств, ни врачей, ни оборудования. И люди не доезжают", — рассказал Бойченко.

Кроме того, оккупанты требуют от перевозчиков деньги. По информации мэра, украинцам приходится платить по дороге в Бердянск, а также из Бердянска до Запорожья, и это большие деньги для мариупольцев.

Ранее сообщалось что в конце июля на блокпосту в Васильевке Запорожской области российские военные заблокировали около 5000 человек, которые направлялись в сторону Запорожья. Из-за жары и недоступного медицинского обслуживания скончались пять человек.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 11 августа сообщил, что сотрудники городского водоканала устроили забастовку и отказались сегодня выходить на работу. Причина протеста — работники требуют выплаты заработной платы.