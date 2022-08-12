Тина Кароль подарила квартиру 9-летнему автору "Мариупольского дневника" (видео)

Семья Егора Кравцова покинула осажденный Мариуполь на 100-й день войны, в Киеве им дали жилье до конца лета. А теперь в Ивано-Франковской области мальчика и его родных ожидает собственная квартира.

Украинская певица Тина Кароль подарила квартиру семье 9-летнего мальчика Егора Кравцова, который написал "Мариупольский дневник". Об этом говорится в сюжете "ТСН".

Из-за российской оккупации семья потеряла жилье, а денег на покупку нового не было. Несколько месяцев они жили в Киеве, им предоставили жилье неравнодушные люди.

К концу лета квартиру нужно было освободить. Все это время мама Егора искала работу, чтобы снять квартиру и подготовить детей к школе. Однажды утром женщине позвонил менеджер Тины Кароль.

[ + – ] Тина Кароль сказала, что читает дневник Егора Кравцова на концертах

"Сказал, что Тина читает на концертах дневник, спросил, есть ли нам где жить. Я ответила, что нет, и он сказал, что Тина хочет подарить нам квартиру. Это был шок", – рассказала мама Егора Кравцова.

Семья самостоятельно выбирала регион, где хочет жить и остановилась на городе Янтарь Ивано-Франковской области. Команда Тины Кароль уже обустроила и меблировала квартиру, и семья Егора планирует переехать туда через неделю.

Автор "Мариупольского дневника". Кто такой Егор Кравцов

После начала войны с Россией Егор Кравцов в школьной тетради эмоционально описывал ужасы боев в Мариуполе. Фотограф Евгений Сосновский опубликовал фото этого дневника.

[ + – ] Егор Кравцов выехал из Мариуполя в Запорожье на 100-й день войны.

Егор написал о своей ране на спине, ранениях своей матери и сестры. Мальчик написал, что у него "умерли 2 собаки, бабушка Галя и любимый город". В текст дневника он добавил картинки лежащих на улицах людей, разрушенные дома, взрывы, танки и людей с оружием.

Егор Кравцов выехал из осажденного города в Запорожье на 100-й день войны.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Запорожье 5 июня подарил Егору планшет.

Напомним, что жители Мариуполя до сих пор хотят выехать на подконтрольную Украине территорию, они стоят несколько суток в очередях. Мэр города Вадим Бойченко говорил, что на прошлой неделе в этом "конвое" погибли около 10 человек.

Фокус ранее писал о планах военных РФ провести в Мариуполе аналог "Нюрнбергского трибунала" над украинскими военнопленными в День Независимости Украины.