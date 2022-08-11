Оккупанты готовят "трибунал" в Мариуполе на День Независимости Украины, — мэр

Россияне, по словам Вадима Бойченко, во время судилища хотят обвинить украинских бойцов в разрушении города и убийствах мирных жителей.

Российские оккупанты планируют на День Независимости Украины провести в Мариуполе аналог "Нюрнбергского трибунала" над украинскими военнопленными. Об этом во время брифинга рассказал мэр портового города Вадим Бойченко.

По его словам, судилище над украинскими бойцами россияне хотят провести в здании Мариупольской камерной филармонии, в которой ранее проходили исключительно культурные события.

В ходе брифинга Бойченко заявил, что в тюрьмах на оккупированных территориях сейчас находятся более 10 тысяч граждан Украины, среди которых — военнослужащие, попавшие в плен к ВС РФ.

Важно

Бьют и убивают. В каких условиях содержат пленных украинцев на оккупированных территориях

"И они хотят на наш праздник, День Нзависимости, устроить свой шабаш в Мариуполе", — продолжил мэр портового города, хотя не исключил, что российские оккупанты могут провести свой "аналог" Нюрнбергского трибунала в другую дату.

Организацией судилища над украинскими военнопленными, по словам Бойченко, захватчики хотят продемонстрировать для простых россиян "победу над Украиной", поскольку на фронте подразделениям ВС РФ не удалось достичь желаемого результата.

Как утверждает Бойченко, проведение "трибунала" является военным преступлением. Россия нарушила договоренности с Международным комитетом Красного Креста и ООН по вопросу защитников "Азовстали", которых должны были транспортировать в сторону подконтрольной Киеву территории.

"Оккупанты хотят побед для внутреннего потребителя РФ, чтобы показать, что они чего-то достигают. И для внутреннего потребителя в Мариуполе… Они хотят обвинить в тех разрушениях и убийствах, которые осуществила Россия, якобы осуществили героические ребята, защищавшие Мариуполь. Они врут и подменяют понятия в информационном пространстве. Город разрушили и спалили, людей убили больше, чем нацисты за два года оккупации, а говорят, что это все сделали ВСУ", — резюмировал Бойченко в ходе брифинга.

[ + – ] Оккупанты могут провести 24 августа трибунал над военнопленными в Мариуполе

Напомним, глава пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин анонсировал проведение в Мариуполе "трибунала" над украинскими военнопленными. По его словам, первое судилище над гражданами Украины оккупанты проведут именно в захваченном портовом городе. РосСМИ, в свою очередь, опубликовали видео из мариупольской филармонии, в которой в рамках к подготовке к "трибуналу" устанавливают железные клетки для подсудимых.

Также сообщалось, что один из украинских военнопленных, который защищал завод "Азовсталь" в Мариуполе, скончался в российском плену.