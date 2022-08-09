Один из защитников "Азовстали" умер в СИЗО: в "ДНР" придумали причину

Военный был добровольцем из группы "Медведи". Террористы "ДНР" объяснили его смерть якобы употреблением наркотиков и осложнением хронических заболеваний.

Один из украинских военных из добровольческой группы "Медведи", защищавший завод "Азовсталь" в Мариуполе, умер в СИЗО на территории так называемой "ДНР". Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в "следственных органах" террористической организации.

Боевики "ДНР" утверждают, что до сдачи в плен в "Азовстали" украинский доброволец якобы употреблял наркотики. Это спровоцировало осложнения хронических заболеваний и привело к смерти. Военный был одним из десяти задержанных участников группы "Медведи".

[ + – ] Российские СМИ добавляют к названию подразделения "Медведи" аббревиатуру "SS".

"Он умер в следственном изоляторе "ДНР" до окончания расследования уголовного дела в отношении всех обвиняемых и передачи их дела в суд", – отметил собеседник агентства.

Дело в отношении погибшего "суд" закроет по нереабилитирующим основаниям, "следствие" учтет и возьмет во внимание его первичные показания при необходимости, уточняет российское СМИ.

Террористы "ДНР" обвиняют бойцов подразделения "Медведи" в исповедании идеологии нацизма и других человеконенавистнических идей. На этой неделе 9 участникам группы могут огласить приговор, сторона обвинения просит приговорить всех к смертной казни.

Российские СМИ добавляют к названию подразделения аббревиатуру "SS".

Мораторий на смертную казнь боевики "ДНР" отменили в начале июля этого года. "Народный совет ДНР" считает, что высшая мера наказания станет сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений.

Важно

Смерть в плену. Британский волонтер Пол Ури мог погибнуть в Донецке после допросов

Напомним, что в самопровозглашенной "ДНР" приговорили к смертной казни бойцов "Азова" Константина "Фокса" Никитенко и Николая "Фроста". Российские пропагандисты утверждали, что Никитенко якобы ездил по Мариуполю и "стрелял по людям для смеха".

Посольство России в Великобритании призывало казнить пленных бойцов полка "Азов", в ответ на это британский депутат от Лейбористской партии Крис Браянт просил выслать российских дипломатов.