Смерть в плену. Британский волонтер Пол Ури мог погибнуть в Донецке после допросов

"У РФ было множество возможностей избежать смерти гражданина Великобритании Пола Ури. Но она ими не воспользовалась", — так на новость о гибели представителя гуманитарной миссии реагируют юристы, которых опросил Фокус.

Смерть при невыясненных обстоятельствах

Скончался от болезней и стресса. Так о смерти 10 июля британского гражданина Пола Ури, которого ранее задержали россияне, сообщили на оккупированной территории Донецкой области. Сегодня, спустя пять дней после произошедшего, с новостью вышла так называемая "омбудсмен" квазиобразования Дарья Морозова.

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Морозова уверяет, что официальные представители Великобритании ранее были проинформированы о задержании иностранного гражданина. "Однако никакой реакции от Великобритании не последовало", — заявляет "омбудсмен". Морозова также уверяет, что британец — профессиональный военный, принимавший участие в боевых действиях в Афганистане, Ираке, Ливии, в Украину приехал помогать собирать "наемников".

В то же время Морозова утверждает, что во время первого медосмотра врачи выявили у пленного ряд хронических заболеваний: инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы, и оказали медицинскую помощь. "Тем не менее, учитывая диагнозы и стресс, 10 июля он скончался", – уточнила Морозова.

Не военнослужащий, а волонтер: чем занимался Пол Ури в Украине

"Я сказала ему, не ходи. Он мне ответил: "Мама, я не могу жить, зная, что людям нужна моя помощь, чтобы добраться до безопасного места", – так разговор с сыном вспоминает мать Пола Ури Линда. Она узнала сына на видео, которое показали россияне по своим федеральным телеканалам. Мужчина сидел в наручниках и давал "интервью".

"Пол вел себя неестественно", — тогда уточнила мать.

На том видео Ури сказал: "Я хотел посмотреть, так ли все плохо, как они говорили. Я не верю новостям в Англии. Я хотел увидеть кризис с беженцами: действительно ли все было так плохо, как говорили в новостях?". Пояснил, что некоторое время стоял на блокпосту у моста: "Потом мы подъехали к мосту, посмотрели на него, попросил водителя остановиться… потому что я заметил, что это не русский удар по мосту… Взрыв был не изнутри — под ним. Поэтому я сделал несколько снимков спереди, сбоку… Сбоку, чтобы показать доказательства… того, что средства массовой информации в Англии лгут"

45-летний Пол Ури – не военнослужащий, а работник гуманитарной миссии британской организации Presidium Network. Он занимался эвакуацией украинских семей из зон боевых действий в Украине и был задержан 25 апреля на блокпосту возле Запорожья вместе с коллегой 22-летним Диланом Хили.

"Я и моя семья очень обеспокоены. Мы знаем, что мой сын Пол и его друг, волонтер гуманитарной помощи, попали в плен к русским", — сказала также Линда. Тогда же она уточнила, ее сын инсулинозависимый, так как у него диабет первого типа.

По данным родственников британца, Ури и Хили на оккупированных территориях обвинили в наемничестве и в "попытке насильственного захвата власти". А это означает, что с британцами могли проводить "следственные действия" и допросы. Как это происходит на подконтрольных России территориях рассказывали бывшие военнопленные и гражданские. Большинство из них говорили об избиениях, применении электрического тока и других пытках. А также о чудовищных условиях содержания и неоказании медицинской помощи.

Поэтому украинские эксперты сомневаются в правдивости версии "ДНР": возможно, произошло убийство иностранного гражданина в плену.

Контроль и ответственность России

Андрей Яковлев, адвокат объединения "Амбрелла", эксперт правозащитной организации Медийная инициатива по правам человека говорит, что сейчас сложно давать оценку факта правомерности задержания, дальнейшего содержания сотрудника гуманитарной миссии по обвинению в совершении уголовного преступления – наемничества. Однако факт смерти Пола Ури, говорит о том, что могут быть вопросы не только к аресту, но и к условиям содержания.

"Судя по сообщениям в медиа, у Пола были найдены хронические заболевания. Да, эти утверждения трудно проверить, но если они достоверны, то это свидетельствует о неосуществлении надлежащего медицинского осмотра, возможно, британцу своевременно не была оказана медицинская помощь. В таком случае смерть от неоказания медицинской помощи в полной мере связана с незаконным арестом", — уверен Яковлев.

Адвокат поясняет: поскольку РФ осуществляет общий полный контроль за формированием "ДНР" и оккупированными территориями, то именно Россия несет юридическую ответственность за задержание и арест Пола Ури — своевременное обследование могло спасти ему жизнь.

"У РФ было множество возможностей избежать смерти гражданского лица, она могла его не арестовывать или быстро обменять", — уточняет адвокат.

Яковлев также сомневается, что на оккупированной территории могло происходить объективное следствие и суд. Как мы уже знаем, обвиняемым не обеспечивают право на оказание правовой помощи, а скорость процесса позволяет допустить, что осуществляется политически мотивированное уголовное расследование. Что запрещено законами и обычаями войны.