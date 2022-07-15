Тиск на Захід. Як Росія використовує легіонерів, котрі воюють за Україну

Міністерство оборони РФ поширює фейки про "дві тисячі загиблих найманців" і за допомогою полонених іноземних солдат намагається надати суб'єктність так званим республікам.

Звичка говорити про "найманців"

Усе, що відбувається в Міжнародному легіоні оборони України — це секретна інформація. Про чисельність і навіть конкретні імена його представники говорять неохоче. Відомо, що може йтися приблизно про кілька тисяч бійців, які приїхали воювати за Україну з більш як тридцяти країн світу. Серед них виділяються американці та британці, є поляки, французи, литовці, чехи, шведи, хорвати. Це часто люди з бойовим досвідом і бажанням продовжувати військову кар'єру. Крім того, іноземні громадяни служать у складі й інших підрозділів: батальйонах територіальної оборони, морській піхоті, у полку "Азов". Усі вони сьогодні легально воюють в Україні — законодавство дає змогу.

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Багато іноземців за майже п'ять місяців повномасштабної війни з РФ побували у гарячих точках — під Києвом, Харковом, у Лисичанську та Маріуполі.

"Коли була загроза захоплення Сєвєродонецька, саме підрозділи Міжнародного легіону були перекинуті туди для вуличних боїв, і можемо говорити про досить успішне їх використання. Не забуватимемо, що кістяк підрозділу — люди з досвідом участі в бойових діях і колишні військовослужбовці, тобто професіонали", — каже Фокусу військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Серед іноземців є поранені, убиті та полонені. Майже кожен такий випадок намагається використати російська пропаганда. То російське Міноборони каже, що з початку "спецоперації" "знищено щонайменше дві тисячі іноземців", серед яких понад двісті американців, то стверджують, що іноземці, які воюють в українській армії, — найманці, "злочинці" і Росія "не повинна" застосовувати до них норми Женевської конвенції.

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"Росія із самого початку намагається маніпулювати, розповсюджує фейки, пов'язані з іноземними військовими, які воюють на боці України", — говорить Дам'єн Магру, речник Міжнародного Легіону оборони України. Він згадує, що перші два місяці війни він і його колеги намагалися боротися з пропагандою та дезінформацією, яку поширювали російські сили, агенти, колишні легіонери, але згодом вирішили, що треба просто заздалегідь надавати контраргументи.

"Звичайно, дезінформація шкодить і Легіону, і конкретним його представникам. Вона може впливати на збирання коштів і підтримку", — констатує представник Легіону.

"Росіяни використовують іноземців для пропаганди з 2014 року, — зауважує і Снєгирьов. — Спочатку говорили, що в полку "Азов" воюють іноземні найманці. І не просто найманці, а представники ультраправих, ніби як полк перетворився на осередок неонацистів у Збройних силах України. Наразі продовжують розвивати цю тему, а ще й кажуть, що в Україні є представники країн НАТО".

"Танець на кістках"

"За останні кілька днів у нас троє загиблих. Ті, про кого ми повідомили, загинули як герої на полі бою від ударів російської артилерії", — так Магру говорить про загиблу 39-річну бразильську акторку та супермодель Таліту До Валле та 40-річного Дугласа Буріто, які воювали на боці української армії у Легіоні. Обидва загинули 30 червня унаслідок ракетних атак російських військ на Харків. Таліта раніше воювала в Іраку, Буріто — її напарник, який приєднався до легіону лише у травні. У момент удару вони ховалися в укритті.

"Дуглас намагався врятувати Таліту. Але за таких умов загинув сам. Таліті вдалося залишити охоплений вогнем будинок, але вона теж загинула через значну кількість газів, які потрапили їй у дихальні шляхи", — пояснює Магру.

Спікер Міжнародного легіону визнає: ці двоє бійців — не всі загиблі за останні місяці в Легіоні. На початку червня під час обстрілу російською артилерією загинув французький боєць Вільфрід Блеріо, 25 червня від отриманих поранень помер 20-річний Адрієн Д.

Магру каже: "На жаль, це не всі наші загиблі, у деяких випадках ми не публікуємо імена з різних причин".

Причини — не лише бажання близьких загиблого, а й те, що Росія постійно намагається маніпулювати іменами та цифрами.

"Минулого тижня росіяни повідомили, що знищили майже двісті іноземних комбатантів. Це неправда. Наприклад, під час ракетного обстрілу міжнародного центру безпеки в Яворові (Львівська область) у березні ми чули заяву, що вони знищили двісті комбатантів. Потім було доведено, що це неправда", — каже спікер Легіону.

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"Можу припустити, що найбільші втрати з 24 лютого зазнав грузинський батальйон — загальна кількість загиблих може бути приблизно тридцять осіб. Не думаю, що набагато більше в іноземному Легіоні. А всі заяви про сотні та тисячі втрат точно не відповідають дійсності", — каже Дмитро Снєгирьов.

Під страхом смертної кари

Ще більше маніпулятивних повідомлень із боку Росії звучить, якщо хтось з іноземців потрапляє у полон.

На початку травня Міністерство оборони Росії опублікувало відео допиту пораненого іноземця, який потрапив у полон у Миколаївській області. На відео він сидить з перев'язаною лівою рукою і закривавленою правою, на голові — пов'язка.

Побратими впізнали в цьому бійці британця Ендрю Гілла. Він воював у складі Міжнародного легіону оборони України. Після був ще один запис — наприкінці травня. Потім було витримано інформаційну паузу, а минулого тижня "прокуратура" окупованих територій Донецької області повідомила про висунуті проти Гілла та ще одного британця Ділана Гілі звинувачення в "насильницькому захопленні влади" та "проходженні терористичної підготовки". Гілі, до речі, не військовий, а волонтер, який допомагав евакуювати людей із Запорізької області. Обом, як і раніше вже "засудженим" до страти іноземцям, може загрожувати найвища міра покарання.

"Усі розуміють, що їхні шанси на чесний і справедливий суд дорівнюють нулю, — пояснює Магру. — Крім того, Гілла і судити неможливо за участь у війні — його захищає міжнародне законодавство. Справа проти нього — пряме порушення Женевської конвенції". Але й захоплення цивільного — також воєнний злочин.

Цей приклад переслідування військовослужбовця та волонтера — не перший. На початку червня так званий суд у Донецьку засудив трьох іноземних громадян — двох британців та одного громадянина Марокко до страти. Вони служили у складі 36-ї бригади морської піхоти, підписавши раніше контракти зі Збройними силами України, потрапили у полон у Маріуполі. У день, коли спливав місячний термін на подавання "апеляції", у Донецьку повідомили, що знімають мораторій на застосування страти, а іноземці подали заяви про "апеляцію".

Участь в інформаційних операціях

"Ми розуміємо, що Росія намагається використовувати іноземців в інформаційних операціях проти України, і водночас ніби триматися на дистанції, покладаючи юридичну відповідальність на квазіоутворення щодо винесення так званих вироків їх "судами", — каже Дмитро Снєгирьов.

Військовий експерт припускає, що Росія розвиватиме ідею так званих міжнародних трибуналів над іноземними військовослужбовцями, котрі воюють на боці ЗСУ.

"Вони вже говорять про можливий розстріл, але роблять застереження про апеляцію, касацію. Це свідчить про те, що ця тема затягуватиметься в часі. І не заперечується, що наприкінці вийде так званий указ про помилування, щоб спробувати легітимізувати самого "керівника" квазіутворення, надати суб'єктності "республіці", — говорить Снєгирьов. — Це спроба вивести квазіутворення "ДНР" на міжнародну арену як суб'єкт міжнародного права. За допомогою "судових процесів" Росія намагатиметься тиснути на уряди США, Великої Британії у разі можливих переговорів. І вони чудово розуміють, що створюють так звану дипломатичну вилку. Якщо уряди США та Великої Британії відмовляються від переговорів, то просуватиметься риторика, що ці країни відмовилися від своїх громадян. Якщо вступлять у переговори, то це виглядатиме як визнання факту існування цих квазіутворень".

Те, що іноземців везуть не на територію РФ, а спеціально в окуповані області, зазначає і речник Міжнародного легіону: "Виникають "географічні питання". Як люди, полонені в регіоні України, що межує тільки з територією Росії, опинилися на території так званих "ЛДНР?". Є різні припущення. Одне з них, що в РФ запроваджено мораторій на смертну кару, а в Донецьку та Луганську вона дозволена".

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"Ми розуміємо, що противник, звинувачуючи, "засуджуючи" іноземних громадян думає, що покращує свої переговорні позиції, коли йдеться про обмін військовополоненими. Іноземних громадян використовують як фішки для обміну. Росіяни просто намагаються отримати якнайбільшу перевагу. Сподіваємося, що "вироки", винесені "ДНР", не будуть виконані. Вже була комунікація з боку представників так званої влади на окупованих територіях, які повідомили, що вони планують виконувати "вироки". Але такі заяви вписуються в загальну картину, що росіяни хочуть використати всіх людей із Заходу, яких їм вдається захопити, для пропаганди", — упевнений Дам'єн Магру.