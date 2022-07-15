Давление на Запад. Как Россия использует легионеров, которые воюют за Украину

Министерство обороны РФ распространяет фейки о "двух тысячах погибших наемников" и с помощью пленных иностранных солдат пытается придать субъектность так называемым республикам.

Привычка говорить о "наемниках"

Все, что происходит в Интернациональном легионе обороны Украины – информация секретная. О численности и даже конкретных именах его представители говорят неохотно. Известно, что речь может идти приблизительно о нескольких тысячах бойцов, которые приехали воевать за Украину из более чем тридцати стран мира. Среди них выделяются американцы и британцы, есть поляки, французы, литовцы, чехи, шведы, хорваты. Это часто люди с боевым опытом и желанием продолжать военную карьеру. Кроме того, иностранные граждане служат в составе и других подразделений: батальонах территориальной обороны, морской пехоте, в полку "Азов". Все они сегодня легально воюют в Украине – законодательство позволяет.

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Многие иностранцы за почти пять месяцев полномасштабной войны с РФ побывали в горячих точках – под Киевом, Харьковом, в Лисичанске и Мариуполе.

"Когда была угроза захвата Северодонецка, именно подразделения Интернационального легиона были перекинуты туда для уличных боев, и можем говорить о достаточно успешном их использовании. Не будем забывать, что костяк подразделения – люди с опытом участия в боевых действиях и бывшие военнослужащие, то есть, профессионалы", – говорит Фокусу военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Среди иностранцев есть раненые, убитые и пленные. Почти каждый такой случай пытается использовать российская пропаганда. То российское Минобороны говорит, что с начала "спецоперации" "уничтожено по меньшей мере две тысячи иностранцев", среди которых более двухсот американцев, то утверждают, что воюющие в украинской армии иностранцы — наемники, "преступники" и Россия "не должна" применять к ним нормы Женевской конвенции.

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"Россия с самого начала пытается манипулировать, распространяет фейки, связанные с иностранными военными, воюющими на стороне Украины", — говорит Дамьен Магру, спикер Интернационального Легиона обороны Украины. Он вспоминает, что первые два месяца войны он и его коллеги пытались бороться с пропагандой и дезинформацией, которую распространяли российские силы, агенты, бывшие легионеры, но после решили, что надо просто заранее предоставлять контраргументы.

"Конечно, дезинформация вредит и Легиону, и конкретным его представителям. Она может влиять на сбор средств и поддержку", — констатирует представитель Легиона.

"Россияне используют иностранцев для пропаганды с 2014 года, — замечает и Снегирев. — Сначала говорили, что в полку "Азов" воюют иностранные наемники. И не просто наемники, а представители ультраправых, вроде как полк превратился в ячейку неонацистов в Вооруженных силах Украины. Сейчас продолжают развивать эту тему, а еще и говорят, что в Украине есть представители стран НАТО".

"Танец на костях"

"За последние несколько дней у нас трое погибших. Те, о ком мы сообщили, погибли как герои на поле боя от ударов российской артиллерии", – так Магру говорит о погибшей 39-летней бразильской актрисе и супермодели Талите До Валле и 40-летнем Дугласе Бурито, которые воевали на стороне украинской армии в Легионе. Оба погибли 30 июня в результате ракетных атак российских войск на Харьков. Талита ранее воевала в Ираке, Бурито – ее напарник, присоединившийся к легиону только в мае. В момент удара они пряталась в укрытии.

"Дуглас пытался спасти Талиту. Но при этом погиб сам. Талите удалось покинуть охваченный огнем дом, но она тоже погибла из-за значительного количества газов, которые попали ей в дыхательные пути", — объясняет Магру.

Спикер Интернационального легиона признает: эти два бойца — не все погибшие за последние месяцы в Легионе. В начале июня во время обстрела русской артиллерией погиб французский боец ​​Вильфрид Блерио, 25 июня от полученных ранений скончался 20-летний Адриен Д.

Магру говорит: "К сожалению, это не все наши погибшие, в некоторых случаях мы не публикуем имена по разным причинам".

Причины – не только желание близких погибшего, но и то, что Россия то и дело пытается манипулировать именами и цифрами.

"На прошлой неделе россияне сообщили, что уничтожили около двухсот иностранных комбатантов. Это неправда. Например, во время ракетных обстрелов международного центра безопасности в Яворове (Львовская область) в марте мы слышали заявление, что они уничтожили двести комбатантов. Потом было доказано, что это неправда", — говорит спикер Легиона.

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"Могу предположить, что наибольшие потери с 24 февраля понес грузинский батальон – общее количество погибших может быть около тридцати человек. Не думаю, что намного больше в иностранном Легионе. А все заявления о сотнях и тысячах потерь точно не соответствуют действительности", — говорит Дмитрий Снегирев.

Под страхом смертной казни

Еще больше манипулятивных сообщений со стороны России звучит, если кто-то из иностранцев попадает в плен.

В начале мая Министерство обороны России опубликовало видео допроса раненого иностранца, попавшего в плен в Николаевской области. На видео он сидит с перевязанной левой рукой и окровавленной правой, на голове – повязка.

Побратимы узнали в этом бойце британца Эндрю Хилла. Он воевал в составе Интернационального легиона обороны Украины. После была еще одна запись – в конце мая. Затем была выдержана информационная пауза, а на прошлой неделе "прокуратура" оккупированных территорий Донецкой области сообщила о выдвинутых против Хилла и еще одного британца Дилана Хили обвинениях в "насильственном захвате власти" и "прохождении террористической подготовки". Хили, к слову, не военный, а волонтер, который помогал эвакуировать людей из Запорожской области. Обоим, как и ранее уже "приговоренным" к смертной казни иностранцам, может угрожать высшая мера наказания.

"Все понимают, что их шансы на честный и справедливый суд равняются нулю, – поясняет Магру. – Кроме того, Хилла и судить невозможно за участие в войне – его защищает международное законодательство. Дело против него – прямое нарушение Женевской конвенции". Но и захват гражданского — также военное преступление.

Этот пример преследования военнослужащего и волонтера – не первый. В начале июня так называемый суд в Донецке приговорил трех иностранных граждан – двух британцев и одного гражданина Марокко к смертной казни. Они служили в составе 36-й бригады морской пехоты, подписав ранее контракты с Вооруженными силами Украины, попали в плен в Мариуполе. В день, когда, истекал месячный срок на подачу "апелляции", в Донецке сообщили, что снимают мораторий на применение смертной казни, а иностранцы подали заявления об "апелляции".

Участие в информационных операциях

"Мы понимаем, что Россия пытается использовать иностранцев в информационных операциях против Украины, и при этом как бы держаться на дистанции, возлагая юридическую ответственность на квазиобразования в части вынесения так называемых приговоров их "судами", – говорит Дмитрий Снегирев.

Военный эксперт предполагает, что Россия будет развивать идею так называемых международных трибуналов над иностранными военнослужащими, воюющими на стороне ВСУ.

"Они уже говорят о возможном расстреле, но делают оговорку об апелляции, кассации. Это свидетельствует о том, что эта тема будет затягиваться во времени. И не исключено, что в конце выйдет так называемый указ о помиловании, чтобы попытаться легитимизировать самого "руководителя" квазиобразования, придать субъектности "республике", — говорит Снегирев. — Это попытка вывести квазиобразование "ДНР" на международную арену в качестве субъекта международного права. С помощью "судебных процессов" Россия будет пытаться давить на правительства США, Великобритании в случае возможных переговоров. И они прекрасно понимают, что создают так называемую дипломатическую вилку. Если правительства США и Великобритании отказываются от переговоров, то будет продвигаться риторика, что эти страны отказались от своих граждан. Если вступят в переговоры, то это будет выглядеть как признание факта существования этих квазиобразований".

То, что иностранцев везут не на территорию РФ, а специально в оккупированные области, отмечает и спикер Интернационального легиона: "Возникают "географические вопросы". Каким образом люди, плененные в регионе Украины, граничащем только с территорией России, оказались на территории так называемых "ЛДНР?". Есть разные предположения. Одно из них, что в РФ введен мораторий на смертную казнь, а в Донецке и Луганске она разрешена".

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"Мы понимаем, что противник, обвиняя, "осуждая" иностранных граждан думает, что улучшает свои переговорные позиции, когда речь идет об обмене военнопленными. Иностранных граждан используют как фишки для обмена. Россияне просто пытаются получить как можно большее преимущество. Надеемся, что "приговоры", вынесенные "ДНР", не будут приведены в исполнение. Уже была коммуникация со стороны представителей так называемой власти на оккупированных территориях, которые сообщили, что они планируют исполнять "приговоры". Но такие заявления вписываются в общую картину, что россияне хотят использовать всех людей с Запада, которых им удается захватить, для пропаганды", – уверен Дамьен Магру.