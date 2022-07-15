Смерть у полоні. Британський волонтер Пол Урі міг загинути в Донецьку після допитів

"Росія мала безліч можливостей уникнути смерті громадянина Великобританії Пола Урі. Але вона ними не скористалася", — так на новину про загибель представника гуманітарної місії реагують юристи, яких опитав Фокус.

Смерть за нез'ясованих обставин

Помер від хвороб та стресу. Так, про смерть 10 липня британського громадянина Пола Урі, якого раніше затримали росіяни, повідомили на окупованій території Донецької області. Сьогодні, через п'ять днів після того, що сталося, з новиною вийшла так звана "омбудсмен" квазіутворення Дар'я Морозова.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Морозова запевняє, що офіційних представників Великобританії раніше поінформували про затримання іноземного громадянина. "Однак ніякої реакції від Великобританії не було", — заявляє "омбудсмен". Морозова також запевняє, що британець — професійний військовий, який брав участь у бойових діях в Афганістані, Іраку, Лівії, в Україну приїхав допомагати збирати найманців.

Водночас Морозова стверджує, що під час першого медогляду лікарі виявили в полоненого низку хронічних захворювань: інсулінозалежний діабет, ураження дихальної системи, нирок та низку захворювань серцево-судинної системи, та надали медичну допомогу. "Проте, враховуючи діагнози та стрес, 10 липня він помер", — уточнила Морозова.

Не військовослужбовець, а волонтер: чим займався Пол Урі в Україні

"Я сказала йому, не ходи. Він мені відповів: "Мамо, я не можу жити, знаючи, що людям потрібна моя допомога, щоб дістатися до безпечного місця", — так розмову з сином згадує мати Пола Урі Лінда. Вона впізнала сина на відео, яке показали росіяни на своїх федеральних телеканалах, чоловік сидів у наручниках і давав "інтерв'ю".

"Пол поводився неприродно", — тоді уточнила мати.

На тому відео Урі сказав: "Я хотів подивитися, чи все так погано, як вони говорили. Я не вірю новинам в Англії. Я хотів побачити кризу з біженцями: чи справді все було так погано, як говорили в новинах?" Пояснив, що якийсь час стояв на блокпосту біля мосту: "Потім ми під'їхали до мосту, подивилися на нього, попросив водія зупинитися... бо я помітив, що це не російський удар по мосту... Вибух був не зсередини — під ним. Тому я зробив кілька знімків спереду, збоку... Збоку, щоб показати докази... того, що засоби масової інформації в Англії брешуть".

45-річний Пол Урі — не військовослужбовець, а працівник гуманітарної місії британської організації Presidium Network. Він займався евакуацією українських сімей із зон бойових дій в Україні, його затримали 25 квітня на блокпосту біля Запоріжжя разом із колегою 22-річним Діланом Хілі.

"Я і моя сім'я дуже стурбовані. Ми знаємо, що мій син Пол та його друг, волонтер гуманітарної допомоги, потрапили в полон до росіян", — сказала Лінда. Тоді ж вона уточнила, її син інсулінозалежний, оскільки має діабет першого типу.

За даними родичів британця, Урі та Хілі на окупованих територіях звинуватили в найманстві та у "спробі насильницького захоплення влади". А це означає, що з британцями могли проводити "слідчі дії" та допити. Як це відбувається на підконтрольних Росії територіях, розповідали колишні військовополонені та цивільні. Більшість із них говорили про побиття, застосування електричного струму та інші тортури. А також про жахливі умови утримання та ненадання медичної допомоги.

Тому українські експерти сумніваються у правдивості версії "ДНР": можливо, сталося вбивство іноземного громадянина в полоні.

Контроль та відповідальність Росії

Андрій Яковлєв, адвокат об'єднання "Амбрелла", експерт правозахисної організації Медійна ініціатива з прав людини каже, що зараз складно давати оцінку факту правомірності затримання, подальшого утримання співробітника гуманітарної місії за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину — найманства. Однак факт смерті Пола Урі говорить про те, що можуть бути питання не лише до арешту, а й до умов утримання.

"Судячи за повідомленнями в медіа, в Пола знайшли хронічні захворювання. Так, ці твердження важко перевірити, але якщо вони достовірні, то це свідчить про нездійснення належного медичного огляду, можливо, британцю вчасно не надано медичної допомоги. У такому разі смерть від ненадання медичної допомоги повною мірою пов'язана з незаконним арештом", — упевнений Яковлєв.

Адвокат пояснює: оскільки РФ здійснює загальний повний контроль за формуванням "ДНР" та окупованими територіями, то саме Росія несе юридичну відповідальність за затримання та арешт Пола Урі — своєчасне обстеження могло врятувати йому життя.

"Росія мала безліч можливостей уникнути смерті цивільної особи, вона могла її не заарештовувати або швидко обміняти", — уточнює адвокат.

Яковлєв також сумнівається, що на окупованій території могло відбуватися об'єктивне слідство та суд. Як ми вже знаємо, обвинуваченим не забезпечують право на надання правової допомоги, а швидкість процесу дозволяє припустити, що здійснюється політично вмотивоване кримінальне розслідування. Що заборонено законами та звичаями війни.