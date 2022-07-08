Боевики "ДНР" отменили мораторий на смертную казнь

Исключительная мера наказания была легализирована оккупантами после того, как в росСМИ появилась информация о возможной казни защитников "Азовстали".

Оккупационная администрация Донбасса сообщила об отмене моратория на исполнение смертных приговоров. Об этом информирует пресс-служба "народного совета ДНР".

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Отмена моратория на смертную казнь вступит в силу после опубликования закона "О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса", который был утвержден пророссийскими боевиками в пятницу, 9 июля.

"Возможность практического применения исключительной меры наказания — смертной казни — будет служить сдерживающим фактором совершения особо тяжких преступлений (в особенности преступлений против мира и безопасности человечества)", — говорится в сообщении оккупационной администрации Донбасса.

Стоит отметить, что отмена моратория на исполнение смертных приговоров была поддержана после того, как в российских СМИ появилась информация о возможной казни защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Военнослужащих из полка "Азов" боевики обвиняют в принадлежности к "нацистской" диверсионно-штурмовой группе "Медведи", которая якобы осуществляла теракты на Донбассе.

Более того, "народный совет ДНР" поддержал отмену моратория после того, как оккупанты вынесли смертельный приговор иностранным добровольцам, которые воевали в составе Сил обороны Украины. Речь идет о двух гражданах Великобритании Шоне Пиннере, Эйдене Аслине и марокканце Саадуне Брагиме.

Оккупационная администрация Донбасса также предупреждала, что смертная казнь на неподконтрольных Киеву территориях может быть отменена после того, как украинские военнослужащие предстанут перед трибуналом за совершение "военных преступлений".

Трибуналом и смертной казнью защитникам "Азовстали" ранее угрожал главарь пророссийских боевиков "ДНР" Денис Пушилин. Коллаборант сообщал, что первый судебный процесс над военнопленными украинцами хотят провести до конца лета 2022 года.