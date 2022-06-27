В "ДНР" рассуждают, когда смогут отменить смертную казнь, — росСМИ

По словам "депутата Народного совета ДНР" Елены Шишкиной, сначала "военные преступники" должны предстать перед трибуналом. Лишь после этого в Донецке подумают от отмене высшей меры наказания.

В "Народном совете ДНР" рассказали, когда в Донецке могут отменить смертную казнь. Об этом пишет российское агентство "ТАСС" со ссылкой на так называемого депутата "парламента" и "председателя комитета по уголовному и административному законодательству" Елену Шишкину.

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По ее словам, "руководство" фиктивной республики может отказаться от применения высшей меры наказания после окончания всех военных действий и завершения судов и трибуналов над "военными преступниками".

В то же время, в "ДНР" надеются, что оккупированная территория войдет в состав Российской Федерации после проведения псевдореферендума.

"Тогда нам, как законотворческому органу, не придется отменять смертную казнь в "ДНР", а мы уже будем работать и жить в соответствии с Уголовным кодексом РФ", — уточнила Шишкина. Если же этого не произойдет, то в Донецке рассмотрят возможность отказаться от высшей меры наказания в соответствии с международными конвенциями, говорит она.

Также "депутат" подчеркнула, что с момента введения смертной казни на оккупированной территории ведутся "конструктивные обсуждения" этого вопроса, а также предлагается ввести мораторий на высшую меру наказания.

"Это бы гармонизировало законодательство с международными нормами и с нормами РФ. Но так как у нас военное время, мы не можем пока позволить себе дать фору, дать расслабиться неонацистам", — высказалась представительница оккупационной власти.

Фокус рассказывал, почему приговоренных к смертной казни в Донецке судили незаконно. Все "обвиняемые" являются военнослужащими Вооруженных Сил Украины, подписали соответствующие контракты, а значит, не могут считаться наемниками.

Как сообщалось ранее, в "ДНР" вынесли смертный приговор трем иностранцам, воевавшим за Украину. 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер из Великобритании, а также гражданин Марокко Саадун Брагим были задержаны при выходе из Мариуполя в апреле 2022 года.