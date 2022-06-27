У "ДНР" розміркують, коли зможуть скасувати страту, — росЗМІ

За словами "депутатки Народної ради ДНР" Олени Шишкіної, спочатку "воєнні злочинці" повинні постати перед трибуналом. Лише після цього в Донецьку подумають про скасування найвищого заходу покарання.

У "Народній раді ДНР" розповіли, коли у Донецьку можуть скасувати страту. Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на так звану депутатку "парламенту" та "голову комітету з кримінального та адміністративного законодавства" Олену Шишкіну.

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За її словами, "керівництво" фіктивної республіки може відмовитися від застосування найвищого заходу покарання після закінчення всіх воєнних дій та завершення судів та трибуналів над "воєнними злочинцями".

Водночас у "ДНР" сподіваються, що окупована територія увійде до складу Російської Федерації після проведення псевдореферендуму.

"Тоді нам, як законотворчому органу, не доведеться скасовувати смертну кару в "ДНР", а ми вже працюватимемо і житимемо відповідно до Кримінального кодексу РФ", — уточнила Шишкіна. Якщо ж цього не станеться, то в Донецьку розглянуть можливість відмовитися від найвищого заходу покарання відповідно до міжнародних конвенцій, каже вона.

Також "депутатка" наголосила, що з моменту введення смертної кари на окупованій території ведуться "конструктивні обговорення" цього питання, а також пропонується запровадити мораторій на найвищу міру покарання.

"Це гармонізувало б законодавство з міжнародними нормами і з нормами РФ. Але оскільки у нас воєнний час, ми не можемо поки дозволити собі дати фору, дати розслабитися неонацистам", — висловилася представниця окупаційної влади.

Фокус розповідав, чому засуджених до страти в Донецьку судили незаконно. Усі "обвинувачені" є військовослужбовцями Збройних Сил України, підписали відповідні контракти, а отже, не можуть вважатися найманцями.

Як повідомлялося раніше, у "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям, які воювали за Україну. 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера з Великобританії, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма затримано під час виходу з Маріуполя у квітні 2022 року.