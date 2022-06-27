У "ДНР" розміркують, коли зможуть скасувати страту, — росЗМІ
За словами "депутатки Народної ради ДНР" Олени Шишкіної, спочатку "воєнні злочинці" повинні постати перед трибуналом. Лише після цього в Донецьку подумають про скасування найвищого заходу покарання.
У "Народній раді ДНР" розповіли, коли у Донецьку можуть скасувати страту. Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на так звану депутатку "парламенту" та "голову комітету з кримінального та адміністративного законодавства" Олену Шишкіну.
За її словами, "керівництво" фіктивної республіки може відмовитися від застосування найвищого заходу покарання після закінчення всіх воєнних дій та завершення судів та трибуналів над "воєнними злочинцями".
Водночас у "ДНР" сподіваються, що окупована територія увійде до складу Російської Федерації після проведення псевдореферендуму.
"Тоді нам, як законотворчому органу, не доведеться скасовувати смертну кару в "ДНР", а ми вже працюватимемо і житимемо відповідно до Кримінального кодексу РФ", — уточнила Шишкіна. Якщо ж цього не станеться, то в Донецьку розглянуть можливість відмовитися від найвищого заходу покарання відповідно до міжнародних конвенцій, каже вона.
Також "депутатка" наголосила, що з моменту введення смертної кари на окупованій території ведуться "конструктивні обговорення" цього питання, а також пропонується запровадити мораторій на найвищу міру покарання.
"Це гармонізувало б законодавство з міжнародними нормами і з нормами РФ. Але оскільки у нас воєнний час, ми не можемо поки дозволити собі дати фору, дати розслабитися неонацистам", — висловилася представниця окупаційної влади.
Фокус розповідав, чому засуджених до страти в Донецьку судили незаконно. Усі "обвинувачені" є військовослужбовцями Збройних Сил України, підписали відповідні контракти, а отже, не можуть вважатися найманцями.
Як повідомлялося раніше, у "ДНР" винесли смертний вирок трьом іноземцям, які воювали за Україну. 28-річного Ейдена Асліна та 48-річного Шона Піннера з Великобританії, а також громадянина Марокко Саадуна Брагіма затримано під час виходу з Маріуполя у квітні 2022 року.