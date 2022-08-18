Тіна Кароль показала, як виступала у латексі в 14 років (відео)

Тоді артистка ще не користувалася своїм сценічним псевдонімом.

37-річна українська співачка Тіна Кароль показала архівне відео, на якому вона у 14-річному віці виступає ще під власним іменем. Роликом понад 20-річної давності зірка сцени поділилася на своїй Instagram-сторінці.

На сцені Кароль виконала пісню "Твоя мелодія", а ведучий оголосив артистку як "молоду співачку з Івано-Франківська". Тоді знаменитість ще виступала під своїм справжнім іменем — Тетяна Ліберман.

Проте навіть у 14 років Тіна Кароль уже відчувала свій майбутній стиль та продемонструвала чорну латексну сукню та макіяж з яскравими червоними губами. Волосся співачки було зібране у хвіст.

"Крізь терни до зірок! Мрія завжди перемагає! Мріємо сміливо!" — зазначила під роликом "молода співачка з Івано-Франківська".

[ + – ] Тіна Кароль виступає у 14 років

Підписники артистки засипали її теплими коментарями та компліментами.

"Така мала була, а вже у латексі", "уже тоді сяяла яскравіше за всіх", "наша Тіночка! який голос", — коментують архівний ролик підписники співачки.

Зазначимо, що Тіна Кароль наразі є Народною артисткою України, солісткою Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України та тренером шоу "Голос країни". Окрім цього, знаменитість займає активну громадську позицію та робить благодійні справи.

Наприклад, напередодні стало відомо, що Тіна Кароль подарувала квартиру хлопчику із Маріуполя.

Також Фокус писав про архівне фото Тіни Кароль та її покійного чоловіка Євгена Огіра.