Тіна Кароль показала архівний знімок з покійним чоловіком

Знаменитість вшанувала річницю їхнього весілля.

37-річна українська співачка Тіна Кароль вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка та показала архівне фото з весілля. Знімком вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.

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"Ми вічні. Знаю, що дивишся", — зворушливо підписала весільне фото артистка.

Тіна Кароль та Євген Огір одружилися у 2008 році. Від союзу співачки та продюсера підростає син Веніамін, який дуже схожий на свого батька.

Пара прожила у шлюбі близько п'яти років. У 2013 році Євген у віці 32 років помер від раку шлунку. А Тіна Кароль за майже 10 років так і не знайшла нових стосунків і часто звертається до покійного чоловіка у своїй творчості.

Проте Кароль зізнавалася, що вже готова до нових стосунків та хотіла б народити дочку.

[ + – ] Тіна Кароль та Євген Огір у день свого весілля

Наразі Тіна активно виступає за кордоном на благодійних концертах, гроші з яких йдуть на допомогу Україні.

[ + – ] Тіна Кароль активно допомагає Україні

Нагадаємо, батько Тіни Кароль пішов у лави Тероборони. 67-річний чоловік відмовився покидати Україну.

Також Фокус писав про єдиного сина Тіни Кароль. Співачка показала рідкісний знімок 13-річного Веніаміна, який навчається у Лондоні.