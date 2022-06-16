Тіна Кароль показала архівний знімок з покійним чоловіком
Знаменитість вшанувала річницю їхнього весілля.
37-річна українська співачка Тіна Кароль вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка та показала архівне фото з весілля. Знімком вона поділилася на своїй Instagram-сторінці.
"Ми вічні. Знаю, що дивишся", — зворушливо підписала весільне фото артистка.
Тіна Кароль та Євген Огір одружилися у 2008 році. Від союзу співачки та продюсера підростає син Веніамін, який дуже схожий на свого батька.
Пара прожила у шлюбі близько п'яти років. У 2013 році Євген у віці 32 років помер від раку шлунку. А Тіна Кароль за майже 10 років так і не знайшла нових стосунків і часто звертається до покійного чоловіка у своїй творчості.
Проте Кароль зізнавалася, що вже готова до нових стосунків та хотіла б народити дочку.
Наразі Тіна активно виступає за кордоном на благодійних концертах, гроші з яких йдуть на допомогу Україні.
Нагадаємо, батько Тіни Кароль пішов у лави Тероборони. 67-річний чоловік відмовився покидати Україну.
Також Фокус писав про єдиного сина Тіни Кароль. Співачка показала рідкісний знімок 13-річного Веніаміна, який навчається у Лондоні.