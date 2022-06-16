Тина Кароль показала архивный снимок с покойным мужем

Знаменитость почтила годовщину их свадьбы.

37-летняя украинская певица Тина Кароль почтила память своего покойного мужа и показала архивное фото со свадьбы. Снимком она поделилась на своей Instagram-странице.

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"Мы вечны. Знаю, что смотришь", — трогательно подписала свадебное фото артистка.

Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. От союза певицы и продюсера подрастает сын Вениамин, очень похожий на своего отца.

Пара прожила в браке около пяти лет. В 2013 году Евгений в возрасте 32 лет скончался от рака желудка. А Тина Кароль почти за 10 лет так и не нашла новых отношений и часто обращается к покойному мужу в своем творчестве.

Однако Кароль признавалась, что уже готова к новым отношениям и хотела бы родить дочь.

[ + – ] Тина Кароль и Евгений Огир в день своей свадьбы

На данный момент Тина активно выступает за границей на благотворительных концертах, деньги с которых идут на помощь Украине.

[ + – ] Тина Кароль активно помогает Украине

Напомним, отец Тины Кароль пошел в ряды Теробороны. 67-летний мужчина отказался покидать Украину.

Также Фокус писал о единственном сыне Тины Кароль. Певица показала редкий снимок 13-летнего Вениамина, который учится в Лондоне.