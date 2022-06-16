Тина Кароль показала архивный снимок с покойным мужем
Знаменитость почтила годовщину их свадьбы.
37-летняя украинская певица Тина Кароль почтила память своего покойного мужа и показала архивное фото со свадьбы. Снимком она поделилась на своей Instagram-странице.
"Мы вечны. Знаю, что смотришь", — трогательно подписала свадебное фото артистка.
Тина Кароль и Евгений Огир поженились в 2008 году. От союза певицы и продюсера подрастает сын Вениамин, очень похожий на своего отца.
Пара прожила в браке около пяти лет. В 2013 году Евгений в возрасте 32 лет скончался от рака желудка. А Тина Кароль почти за 10 лет так и не нашла новых отношений и часто обращается к покойному мужу в своем творчестве.
Однако Кароль признавалась, что уже готова к новым отношениям и хотела бы родить дочь.
На данный момент Тина активно выступает за границей на благотворительных концертах, деньги с которых идут на помощь Украине.
Напомним, отец Тины Кароль пошел в ряды Теробороны. 67-летний мужчина отказался покидать Украину.
Также Фокус писал о единственном сыне Тины Кароль. Певица показала редкий снимок 13-летнего Вениамина, который учится в Лондоне.