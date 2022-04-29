Тина Кароль показала своего 13-летнего сына, который учится в Лондоне
Снимками Вениамина певица поделилась в годовщину смерти своего покойного мужа и отца мальчика
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Тина Кароль редко публикует фото своего сына Вениамина, который сейчас учится в Лондоне. Но в годовщину смерти своего супруга Евгения Огира сделала исключение.
"Все сможем преодолеть. Ты создан победителем, потому что Made in Kiyv, Ukraine. Правильные цвета – крепкое будущее", – написала певица под одним из фото.
Известно, что Вениамин учится в колледже в Лондоне. Мальчик играет на фортепиано и барабанах, увлекается фехтованием, регби и ходит на карате.
В Instastories Кароль опубликовала три фото: на одном Вениамин запечатлен в школьной форме, на другом – в кимоно для каратэ, на котором есть эмблема флага Украины, а на последнем – сидит с мамой на берегу моря.
Вениамин – единственный ребенок певицы. Он родился в 2008 году в браке с украинским продюсером Евгением. Супруг певицы скончался в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка.
Пока Вениамин учится в Польше, Тина Кароль находится в Польше, где принимает участие в благотворительных концертах и участвует в митингах за мир в Украине. Сын навещал ее и помогал украинским беженцам на вокзале в Варшаве.